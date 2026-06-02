Siete años de gobierno de Bukele, el único logro es la seguridad: Leonel Herrera

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, cumplió este lunes 1 de junio siete años al frente del Ejecutivo, un período marcado, según el periodista y analista Leonel Herrera, en el éxito en la seguridad del país, pero grandes deudas en lo económico y lo social por la falta no solo de un plan quinquenal, sino de política pública la situación económica.

Herrera, al igual que otros analistas coincide en que la seguridad constituye el principal logro del gobierno. Desde la implementación del régimen de excepción en marzo de 2022.

Sin embargo, el balance de estos siete años se presenta oscuro, cuando a temas económicos y sociales se refiere.

En el mismo tema de violencia hay ausencias, pues, si bien es cierto que desde 2022 el gobierno ha desarticulado las pandillas, otras estructuras criminales como el narcotráfico siguen intactas, lo que el mismo gobierno ha reconocido.

Uno de los principales cuestionamientos es la falta de un plan quinquenal, pues el que existe es del 2029, pues en 2024 Bukele no presentó ningún plan, dijo Herrera. Además, las promesas contenidas en el denominado Plan Cuscatlán, presentado por Bukele durante su campaña presidencial de 2019, tampoco se han cumplido. El mismo Plan de Seguridad parece que es inexistente, dijo.

La ausencia de un nuevo plan de gobierno para el período iniciado en 2024 dificulta medir con precisión el cumplimiento de objetivos y metas gubernamentales, añadió Herrera.

Para Herrera, sin documentos oficiales que definan políticas públicas, resulta complejo evaluar áreas estratégicas como agricultura, vivienda, medio ambiente, economía y desarrollo social. También señala la falta de mecanismos claros de rendición de cuentas y planificación institucional.

En materia económica, Herrera resaltó el incremento de la deuda pública. Bukele ha llevado la deuda pública a 35 mil millones de dólares, de los cuales, 19 mil responde a Bukele, en solo siete año.

La deuda de Bukele ha «enjaranado» las próximas tres generaciones, dijo el periodista y analista.

Aunque el gobierno ha promovido iniciativas como la adopción del bitcoin, proyectos de infraestructura y programas orientados a atraer inversión extranjera, los resultados económicos aún no se traducen en mejoras significativas para amplios sectores de la población. El Bitcoin, para Herrera fue un fracaso, pues, cuando lo introdujo dijo que atraería inversión extranjero, lo cual no ha ocurrido.

En el tema ambiental, dijo Herrera, ha quedado demostrado que no es ninguna prioridad para el país, y eso lo saben ya los jóvenes, quienes creyeron que lanzando una campaña en distintas plataformas digitales, Bukele les iba a escuchar y pararía la construcción del CIFCO en El Espino.

En las últimas semanas, las movilizaciones en defensa de la zona de El Espino se convirtieron en uno de los ejemplos más visibles de la tensión entre desarrollo urbano y conservación ambiental, pero el gobierno no escuchó el clamor de la gente, de los jóvenes.

En el plano internacional, El Salvador continúa enfrentando observaciones relacionadas con derechos humanos y libertades fundamentales. Organizaciones nacionales e internacionales han denunciado violaciones al debido proceso durante el régimen de excepción, así como restricciones a la libertad de prensa y de expresión. De estas lista el país no ha salido, dijo Herrera, al referirse con lo ocurrido con la Lista Corta de la OIT.

Con propaganda y el lobby el gobierno logró que El Salvador saliera de la Lista Corta de la observación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

A siete años del inicio de su administración, el balance del gobierno de Bukele refleja dos narrativas contrapuestas. Para sus simpatizantes, representa una etapa histórica de recuperación de la seguridad y fortalecimiento del liderazgo estatal. Para sus detractores, constituye un período caracterizado por la erosión institucional, el debilitamiento de derechos fundamentales y la ausencia de una estrategia integral para enfrentar los desafíos económicos y sociales del país.

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