CROSS sostiene que seguimiento internacional a situación laboral de El Salvador continuará en la OIT

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Saúl Méndez

Colaborador

El Colectivo de Resistencia Obrera Sindical Salvadoreña (CROSS) aseguró que la exclusión de El Salvador de las listas de casos examinados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) no significa que la lucha por el respeto de los derechos laborales y sindicales haya concluido. Además, sostuvo que las denuncias presentadas por organizaciones defensoras de los derechos laborales han vuelto a situar en la agenda internacional la situación que enfrentan los trabajadores salvadoreños.

El pronunciamiento del CROSS surge luego de que este lunes 1 de junio se que El Salvador quedó fuera de la lista larga, la lista corta y la lista preliminar de la OIT.

El anuncio fue realizado desde Ginebra, Suiza, donde se desarrolla la Conferencia Internacional del Trabajo, un encuentro que reúne a representantes de gobiernos, empleadores y trabajadores de los países miembros de la organización.

Las organizaciones sindicales SIMETRISSS, SIDETISSS, SEISSS, sindicatos magisteriales y sindicatos del sector privado también informaron que, aunque El Salvador no fue incluido en la lista corta de América Latina de la Conferencia Internacional del Trabajo en esta ocasión, la denuncia presentada ante la OIT continúa activa y bajo seguimiento.

“Los países incluidos en la lista corta de la región fueron Argentina, Colombia, Panamá y Uruguay. No obstante, la Comisión de Libertad de Asociación de la OIT tiene conocimiento de la situación que enfrentan los trabajadores del sector público salvadoreño y se espera que realice un proceso de seguimiento durante el próximo año”, afirmó el CROSS.

“Cabe destacar que, además de esta denuncia, existe una segunda denuncia impulsada por 18 sindicatos, que agrupa no solo a organizaciones del sector salud, sino también a sindicatos de maestros y del sector privado, lo que refleja la amplitud y gravedad de la situación laboral en el país”, agregó la organización.

Entre las denuncias presentadas se encuentra el registro de más de 47,124 empleados públicos despedidos entre 2019 y principios de 2026. Según las organizaciones sindicales, la situación también afecta al sector salud, donde más de 7,780 médicos, enfermeras, paramédicos, personal administrativo y trabajadores de otras áreas han sido despedidos desde el año pasado. Del total, más de 1,500 desvinculaciones laborales se habrían producido en el Hospital Rosales.

Las organizaciones firmantes reiteraron que se trata de sindicatos independientes, no afiliados a ninguna central de trabajadores, lo que, según señalaron, fortalece su autonomía en la defensa de los derechos laborales.

Asimismo, reafirmaron su compromiso de continuar documentando presuntas vulneraciones a los derechos laborales y de fortalecer las acciones de denuncia ante los organismos internacionales competentes.

“La protección de la libertad sindical es un pilar fundamental del trabajo decente y de la justicia social”, concluyeron.

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