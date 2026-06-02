Ministerio de Trabajo y ANEP celebran que El Salvador salga de la Lista Corta

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Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El Ministerio de Trabajo informó este lunes que El Salvador salió de la Lista Corta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Semanas atrás, organizaciones sindicales pidieron que el país no fuera excluido de dicha lista ya que el Gobierno salvadoreño violenta los derechos laborales.

Fue durante la mañana de este lunes 1 de junio que el ministerio de Trabajo, informó que El Salvador ha salido oficialmente de la Lista Corta de la OIT, “un logro histórico que reconoce los avances alcanzados por el país en materia de diálogo social, fortalecimiento institucional y cumplimiento de los estándares laborales internacionales”, destacó el Ministerio.

Según destacó el Ministerio de Trabajo, “la permanencia en esta lista representó, durante años, un desafío para la imagen del país ante la comunidad internacional, al mantener un nivel especial de observación sobre aspectos laborales. Por ello, la salida de El Salvador constituye una señal de confianza y un reconocimiento a los esfuerzos realizados para fortalecer las relaciones laborales y consolidar una cultura de cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por el Estado salvadoreño”.

Es de contextualizar que cada año, en el marco de la Conferencia Internacional del Trabajo de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra y la Comisión de Aplicación de Normas selecciona un grupo de 24 países a nivel mundial que presentan violaciones graves y sistemáticas a los convenios internacionales ratificados.

Organizaciones sindicales de El Salvador desde semanas atrás han hecho pública su negativa que de El Salvador sea excluido de la lista ya que las razones son contundentes, pues el Gobierno ha hecho despidos masivos y persecución en el sector público y municipal, se ha invisibilizado y denegado las credenciales a los sindicatos, se ha criminalizado la protesta y la actividad sindical, así como la negación de la negociación colectiva y el diálogo social.

Las organizaciones sindicales plantearon que El Salvador, al salir de la Lista Corta “se recrudecerá”, las violaciones a los derechos laborales, y se pierde “la única instancia internacional de arbitraje”.

A juicio del ministro de Trabajo, Rolando Castro, que El Salvador haya salido de la lista corta “no es el triunfo solo de un sector, de un gobierno o de una organización: es una victoria de la nación salvadoreña. Gana el trabajador que cada día lucha por su familia, gana el empresario que apuesta por invertir y generar empleo, gana el nombre de El Salvador en el mundo”.

El Ministerio de Trabajo señaló que la exclusión de El Salvador de la Lista Corta de la OIT “fortalece la reputación y credibilidad de El Salvador ante inversionistas, organismos internacionales y socios comerciales, generando mayores niveles de confianza para la inversión y el crecimiento económico”.

Asimismo, enfatizó el Ministerio de Trabajo, “contribuye a mejorar la competitividad del país, ampliar las oportunidades de cooperación técnica, fortalecer las relaciones comerciales y facilitar una mayor integración en los mercados internacionales”.

En un comunicado de prensa, dicho ministerio enfatizó que, tras esta resolución, se crean “condiciones más favorables para la generación de empleo formal, el desarrollo productivo y la mejora de las oportunidades para las familias salvadoreñas”.

“Este logro demuestra que el diálogo social, la cooperación y el trabajo articulado entre Gobierno, trabajadores y empleadores producen resultados concretos para el país”, concluyó el Ministerio de Trabajo.

Quien también celebró esta decisión, fue la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP); a través de un comunicado, señaló que la exclusión de la Lista Corta es “una señal positiva para el país y como un reconocimiento de los avances alcanzados en materia de diálogo social y relaciones laborales”, pero en la práctica es todo lo contrario, según lo enlistan los mismos sindicatos.

La ANEP, señaló que “desde una perspectiva económica, la salida de El Salvador de la lista corta representa una noticia favorable para la atracción de inversiones y la generación de empleo. Este paso contribuye a mejorar la percepción de riesgo país, reducir los factores de riesgo reputacional considerados por inversionistas y agencias calificadoras, y fortalecer la competitividad de El Salvador como destino para la inversión extranjera directa, particularmente aquella que evalúa indicadores sociales, laborales y de sostenibilidad”.

La ANEP concluyó que la salida de El Salvador de la lista corta también refleja “la importancia del diálogo tripartito entre trabajadores, empleadores y Gobierno. El tripartismo constituye la esencia del modelo de gobernanza promovido por la OIT y representa una herramienta fundamental para construir consensos que contribuyan al desarrollo económico y social del país”, concluyó la ANEP.

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