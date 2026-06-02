Directivos de ANEP sostienen reunión privada con presidente Bukele

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Directivos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) se reunieron con el presidente de la República, Nayib Bukele, para abordar temas de inversión, prioridades, desafíos del sector y el desarrollo nacional.

“La ANEP, representada por su nuevo Comité Ejecutivo, celebró un encuentro privado con el presidente de la República, Nayib Bukele, en un ambiente de cordialidad, franqueza y convergencia de visiones sobre el rumbo del país”, dijo el comunicado emitido por la asociación este lunes; la fecha de este encuentro privado no se dio a conocer.

La reunión contó con la participación del presidente de la gremial, José Luis Saca; el vicepresidente, Mario Salaverría; y el tesorero, Jorge Arriaza, quienes son parte de la nueva dirigencia empresarial electa para el período 2026-2028.

Durante el encuentro, los representantes de la ANEP reconocieron “los avances alcanzados por el gobierno del presidente Bukele en áreas estratégicas como la seguridad, la proyección internacional, la mejora del clima de inversión y el reposicionamiento de la imagen de El Salvador ante el mundo”.

Según el comunicado de la asociación; se habló sobre las principales prioridades y desafíos que enfrenta el sector, incluyendo tanto a la pequeña, mediana y gran empresa. “Subrayaron la urgencia de acelerar la formación del talento humano en competencias críticas como transformación digital, inteligencia artificial, tecnología y manejo del idioma inglés entre otras, con el fin de preparar al capital humano salvadoreño para las exigencias de la economía del conocimiento y la atracción de inversión de alto valor agregado”, informa el comunicado.

Según la ANEP, el presidente Bukele expresó la disposición de acompañar, desde el Ejecutivo, las iniciativas que permitan acelerar el crecimiento. Mientras que José Luis Saca, presidente de la ANEP, destacó la apertura del mandatario para hablar sobre los temas de inversión. «Valoramos altamente la apertura presidencial y la importancia de preservar espacios de interlocución constructiva en favor del desarrollo nacional».

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