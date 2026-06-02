Fenómeno El Niño a las puertas de El Salvador

Compartir

San Salvador/Prensa Latina

El fenómeno climatológico El Niño tiene un 82 por ciento de probabilidad de presentarse entre débil y moderado, cuyas afectaciones a El Salvador podrían sentirse entre el mes que comienza hoy y julio.

El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) indicó que aunque El Niño no se ha desarrollado, el océano Pacífico muestra señales de calentamiento para los próximos meses.

«El fenómeno de El Niño influye en los patrones de lluvia y temperatura en nuestra región, por lo que anticiparnos a sus efectos es clave para reducir el impacto en nuestras actividades», subrayó el ministerio.

A su vez alertó el Ministerio que entre julio y agosto existirá una menor probabilidad de lluvias y ello ocasionará más calor, condiciones que causarían ambientes más secos, estrés para cultivos y menor disponibilidad de agua en algunas zonas, de ahí que el MARN continuará el monitoreo al fenómeno.

Dada la situación metereológica las autoridades solicitaron a la población mantenerse informada a través de sus diferentes canales oficiales para atender las indicaciones y reducir los posibles impactos que genere El Niño.

En paralelo, esta jornada comienza la temporada ciclónica, cuyos pronósticos auguran un 70 por ciento de probabilidad que ocurran entre ocho y 14 tormentas, entre tres y seis huracanes, y de estos que entre uno y tres sean intensos.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...