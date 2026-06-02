El Salvador fuera de la Lista Corta de la OIT

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Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El anuncio lo hizo desde Ginebra el ministro de Trabajo Rolando Castro, quien encabeza la delegación salvadoreña que participa en la reunión anual del organismo mundial que aglutina a 187 estados.

«Hoy puedo informar al pueblo salvadoreño que oficialmente El Salvador está fuera de la lista larga y fuera de la lista corta de la OIT. Es un logro histórico alcanzado con el apoyo de trabajadores, empleadores y el liderazgo del Presidente de la República», dijo Castro.

Castro enfatizó que El Salvador le demuestra al mundo que cuando un pueblo se une, no hay obstáculo imposible de vencer.

“Esto no es el triunfo solo de un sector, de un gobierno o de una organización: es una victoria de la nación salvadoreña.

Gana el trabajador que cada día lucha por su familia, gana el empresario que apuesta por invertir y generar empleo y gana un pueblo que decidió avanzar unido y con esperanza”, afirmó.

Por primera vez, el sector laboral, el gobierno representado por el ministro de trabajo y los empleadores encabezados por el presidente de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, José Luis Saca, se unen en una visión de país.

“Podemos pensar diferente; pero cuando se trata de defender la patria, el futuro y la dignidad de nuestro pueblo; la mejor opción es caminar juntos porque al final, antes que cualquier diferencia política o ideológica, somos salvadoreños”, sostuvo el ministro Castro.

Varias gremiales como la Unidad sindical Salvadoreña, Asociación Salvadoreña de Industriales ASÍ, la Cámara de comercio salvadoreña americana y el mismo presidente de la ANEP, celebraron este hecho calificado de “histórico, que abre una nueva ruta al desarrollo del país”.

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