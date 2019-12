Sindicatos públicos piden a diputados archivar anteproyecto de Ley del Servicio Público

Yanuario Gómez

Representantes de varios sindicatos sesionaron en la comisión Ad Hoc para estudiar el proyecto de Ley del Servicio Público, con el fin de opinar respecto a varias iniciativas que pretende modernizar el Estado vía la profesionalización de los servidores públicos.

En visión de los representantes de las organizaciones de trabajadores públicos, el proyecto de ley debe enviarse al archivo legislativo y no continuar con su estudio, ya que vulnera derechos fundamentales y conquistas conseguidas mediante la lucha de la clase trabajadora, las cuales son irrenunciables.

“Creemos que la modernización del Estado, si bien es una aspiración de todos los sectores del país, no pasa por violentar derechos, sino que debe ir a la par del Estado de Derecho, un pilar fundamental de nuestra democracia”, dijo Roswal Solórzano, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Órgano Judicial (SITTOJ).

Solórzano destacó que este tipo de iniciativas fracasaron en países de Sudamérica, provocando enorme estrés social ya que se originan de solicitudes de organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), además advirtió que muchos de los contenidos de estas iniciativas ya se aplican en el país.

El secretario general del SITOJ destacó que, si bien rechazan lo contenido en anteproyectos de ley como los de la Función Pública y Servicio Público, se decantan por apoyar otro de los expedientes en estudio en la comisión que contiene reformas a la Ley del Servicio Civil vigente en la actualidad, ya que consideran que lo que ha restado efectividad es la disposición de los políticos por que esta no funcione a cabalidad. “El interés de los políticos en torno a la Ley del Servicio Civil es que funcionará a medias solo para sancionar a los trabajadores, no para resolver muchos de los problemas existentes; la modernización del Estado no tiene que ver con una nueva ley, sino con que cada gestión gubernamental pone en las jefaturas a sus allegados o miembros de su partido”, afirmó Solórzano.

Para los sindicatos de trabajadores, lo que debe cambiarse en el país es la forma de hacer política con el fin de evitar que las personas menos idóneas conduzcan los destinos de las instituciones estatales, ya que en su mayoría se dedican al activismo político, descuidando el quehacer institucional.

En visión de los representantes de los trabajadores se debe reformar la legislación vigente, para que los administradores del Estado no utilicen la contratación de empleados como una alternativa para cumplir con compromisos político partidarios.