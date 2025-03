Sindicato denuncia desarticulación de Unidades Móviles de FOSALUD

Redacción Nacionales

El sindicato de trabajadores de la Salud (SITRASALUD-FOSALUD) denunció la desarticulación de las Unidades Móviles, cuya función era acercar los servicios de salud en lugares retirados, así como atender durante las emergencias producidas por desastres naturales o provocados, además el despido de 1,100 trabajadores.

El personal fue despedido y en unos casos reubicados en otros lugares, esto ha sucedido al igual como desaparecieron los ECOS.

El sindicato denunció el desmontaje sistemático del sistema de salud que presta la institución bajo la administración de Carlos Emilio Núñez Sandoval, director ejecutivo, que ha despido 1,100 trabajadores interinos, cuya relación laboral es por contrato.

“Estos eran contratos fraude de acuerdo a la legislación laboral, Código de Trabajo y disposiciones de presupuesto cuyas renovaciones eran cada 3 meses, aunque durante muchos años pasaron con la figura de interino, soportando humillaciones y desigualdades”, sostuvo.

SITRASALUD-Fosalud detalló que a los empleados “interinos” se les limitó varios derechos, como el no tener permisos por enfermedad y dichas incapacidades eran descontadas del salario aunque fueran emitidas por el ISSS, no tenían permisos personales, las mujeres no podían embarazarse, sin goce vacaciones anuales, entre otros.

“Las autoridades son las responsables de la pérdida de empleo y el grave retroceso en la atención en la salud; asimismo, la crisis que se generará en la Unidades de Intermedias de Salud a nivel nacional, la falta de atención a la población que requiere nuestros servicios, ya que es un mandato Constitucional prestar estos servicios, garantizando y conservando la vida de las personas”, indicó el sindicato.

A la vez, reiteró que en FOSALUD existe persecución sindical por el hecho de defender a toda la clase trabajadora, hay recortes de permisos para la junta directiva del sindicato, no así para el otro sindicato que guarda silencio ante las violaciones laborales, otorgándoles casi el 100% de permisos.

“Este sindicato responsabiliza al director ejecutivo, Carlos Núñez; al gerente técnico, Ángel Portillo; al gerente legal, Bárbara Velásquez, y gerente de talento humano, Marcia Serrano, de lo sucedido, por lo que hacemos un llamado a la población para que se pronuncie, y estos funcionarios depongan sus cargos, por atentar a la salud pública a nivel nacional”, agregó.Asimismo, exhortó a todo el personal que se sienta afectado a interponer las denuncias y darles seguimiento jurídico, para que no se repitan estas acciones malintencionadas.

