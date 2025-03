SITRASALUD denuncia el despido de 1,100 empleados de FOSALUD

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

El sindicato de trabajadores de la Salud (SITRASALUD)-Fosalud denunció el desmontaje sistemático del sistema de salud bajo la administración de Carlos Emilio Núñez Sandoval, y el despido de 1100 empleados.

El sindicato confirmó el despido de 1,100 trabajadores interinos, cuya relación laboral es por contrato, los cuales eran “contratos fraudes”, de acuerdo a la legislación laboral, Código de Trabajo y disposiciones de presupuesto cuyas renovaciones eran cada 3 meses.

Sin embargo, durante muchos años pasaron con la figura de interino, soportando humillaciones, desigualdades, que limitaban varios derechos, como el no tener permisos por enfermedad y dichas incapacidades eran descontadas del salario aunque fueran emitidas por el ISSS, no tenían permisos personales, las mujeres no podían embarazarse, sin goce vacaciones anuales, entre otros.

Asimismo, SITRASALUD- Fosalud señaló la desarticulación de las Unidades Móviles, cuya función era acercar los servicios de salud en lugares retirados, atender durante las emergencias producidas por desastres naturales o provocados, el personal fue despedido y en unos casos reubicados, al igual que desaparecieron los ECOS.

“Las autoridades son las responsables de la pérdida de empleo y el grave retroceso en la atención en la salud; asimismo, la crisis que se generará en la Unidades de Intermedias de Salud a nivel nacional, la falta de atención a la población que requiere nuestros servicios, ya que es un mandato Constitucional prestar estos servicios, garantizando y conservando la vida de las personas”, indicó el sindicato.