Se sigue con lo mismo, la dispensa de trámite: Marcela Villatoro

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

La diputada de Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), Marcela Villatoro, afirmó en TVX que, en la Asamblea Legislativa, “se sigue con lo mismo” del periodo anterior, en referencia a que todo se aprueba con dispensa de trámite (sin discusión en comisión). «Eso lo hacen para evitarse las críticas de la gente».

Un ejemplo que planteó la parlamentaria es con los préstamos, pues semana tras semana, se aprueba endeudamiento con dispensa de trámite y en la mayoría de los casos sin conocerse los destinos. Esto hace que la población desconozca lo que realmente se aprueba.

La semana anterior, el oficialismo le aprobó, vía dispensa de trámite, al Gobierno de Bukele, un nuevo préstamo por $500 millones con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para “impulsar el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad Macroeconómica y Fiscal de El Salvador”.

La parlamentaria recordó que en este año se suponía que el Presupuesto General de la Nación 2025 iba a ser completamente financiado, «pero siguen aprobando préstamos». Planteó que su colega, Francisco Lira, cuestionó a los oficialistas sobre esto y dijeron que era para proyectos. «¿Cuáles proyectos?», cuestionó Villatoro.

De hecho, ARENA, presentó hace un par de meses, una reforma al reglamento interno de la institución para pedir que todos los decretos de préstamos no se aprobaran con dispensa de trámite, sino que fueran enviados a estudio de comisión, en este caso, a la de Hacienda y Especial del Presupuesto.

“Que todo préstamo debía ir ante la Comisión de Hacienda y ser escuchado con los actores y explicaciones para que la gente conociera el fondo de lo que estaban solicitando. Lastimosamente, como siempre, los diputados de Nuevas Ideas no votaron y se quedó durmiendo el sueño de los justos”, comentó Villatoro.

La tricolor comentó que la situación del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) “es preocupante”, ya que no hay medicinas y a la gente no le alcanza para comprarla ni para ir a consultas privadas. “Están endeudando al país para fantasear, pero no para combatir los problemas que aquejan a los salvadoreños”, sintetizó Villatoro.

Sobre los despidos masivos en el sector público la funcionaria sostuvo que el Gobierno se ha equivocado por no planificar.

“Ellos (Gobierno) lo llaman grasa, pero tampoco le dieron soluciones a la gente que quitaron, ahí dijeron que se les había dado indemnización a algunos empleados, pero a la mayoría de población que despidieron en el mes de diciembre – noviembre, no los indemnizaron porque hicieron supresión de plazas”, enfatizó Villatoro.

“A muchos de ellos no los indemnizaron, más de 20 años trabajando y los dejan ir sin cinco. Todo esto es por no planificar de manera adecuada», concluyó Villatoro en el espacio de entrevista.

