“Si quiere salvar un proyecto de izquierda, vote bien”: Samayoa

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La militancia del FMLN tiene que estar clara que si quiere salvar un proyecto de izquierda en el país debe votar por el Frente en las elecciones del 3 de febrero, de lo contrario el partido y la izquierda en general perderá su referente histórico. Esta es la opinión de Salvador Samayoa, exdirigente de la guerrilla, pero también crítico del partido y de los gobiernos de izquierda.

“El militante del FMLN tiene que tener claro que si quiere salvar un proyecto de izquierda en el país es importante que vaya y vote bien, que no vaya ir de mal a peor en las elecciones de febrero”, dijo Samayoa en entrevista con canal 33.

Para el exdirigente y también exministro de Educación en la primera Junta Revolucionaria de Gobierno (1979-1980), el FMLN hizo bien en desmarcarse claramente del candidato de GANA, Nayib Bukele, porque hace algunos meses hubo un vacío donde algunos cuadros importantes del partido coquetearon con la candidatura del exalcalde, lo que fue interpretado por parte de la militancia como que eran lo mismo y que no pasaba nada si se dejaba de apoyar coyunturalmente al partido FMLN.

“Después de marzo, en los meses siguientes había confusión, había gente en el Frente que estaba coqueteando con Bukele, cuadros orgánicos, mientras eso se mantenía, la consecuencia era lógica: si yo soy militante y tengo la impresión de que vos te vas a entender después con el otro, ¿para qué voy a votar por vos si de todos modos no lo estoy haciendo ningún daño al proyecto de izquierda?, eso pensaban hace meses”, dijo el analista político.

Tras la firma de los Acuerdos de Paz (1992), Samayoa se separó del FMLN por diferencias de planteamientos y ha sido un frecuente crítico del partido, pero ha recalcado que el instituto político es el único que representa las reivindicaciones de la izquierda en el país y no da crédito a la figura de Bukele quien reivindica para sí, las demandas de la izquierda, lo que le ha valido el respaldo de muchos efemelenistas. Samayoa dijo que si el FMLN mantuviera la votación de la última elección, le implicaría un nada despreciable 20 % del electorado. “Si el Frente no recuperara ni un solo voto respecto a marzo (2018), de todos modos tendría el 20 % de los votos válidos, el 3 de febrero y si recupera solo dos de cada 10 votos de los desertores electorales va estar en un 27 %… serían como 750 mil votos, eso va a ocurrir o no va ocurrir? no lo sé”, planteó.

Para el exdirigente, el FMLN ha corregido la campaña y está más activo y moralizado respecto a los meses iniciales de la competencia. “Yo veo al Frente más energizado, más recuperado, veo a Hugo (Martínez) que ha crecido como candidato, lo veo golpeando a su adversario, a Bukele, porque realmente él es su adversario, porque le está quitando los votos, la derecha no le quita votos”.

Samayoa también tuvo críticas para Bukele, de quien dijo que ha irrespetado a la población al no divulgar y confrontar sus propuestas con los otros candidatos. “Es un desprecio bien grande por el derecho que tiene la gente a conocer a los candidatos, están aspirando a la presidencia de la República, es un derecho que tiene el ciudadano de escucharlos porque vamos a votar para darles un gran poder a alguno de ellos, lo menos que podemos hacer es conocer lo que piensan”, afirmó.

Por ello, puso en duda que el candidato haya salido sin costos de su ausencia a los debates y añadió que la presentación de su plan de gobierno pregrabado también fue un error y un engaño, especialmente para muchos jóvenes que pensaban que el programa era en vivo.

“Si un tipo dice, a mí me vale madre y ¿yo por qué tengo que ir a debatir con nadie?, como mínimo es arrogancia, yo creo que era un error desde el principio, además tuvo el costo de que fue un chapandongo lo que él hizo porque dijo que iba a hacer un Facebook live (en vivo)”, agregó.