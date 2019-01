Elección presidencial se definirá en segunda vuelta, dice el FMLN

Oscar López

@OscarCoLatino

Medardo González, secretario general del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), aseguró que habrá segunda vuelta para definir al próximo presidente de El Salvador. “Lo que definitivamente va a haber es una segunda vuelta en la que el FMLN estará presente”, vaticinó el dirigente político de izquierda.

González reiteró que “no habrá ganador en primera vuelta, eso definitivamente es falso, es un interés de querer meter eso (idea)”, asimismo, dijo que esta afirmación está sustentada en información que tiene el partido de izquierda y en “la calle”, es decir, en conversaciones que miembros del partido tienen con la ciudadanía.

Asimismo, González dijo que el candidato del partido Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA) intentó mentirle a los salvadoreños, esto debido a los resultados de una encuesta.

Al respecto, el dirigente político opinó que “es una casa encuestadora que le sirvió a ARENA para poner a su cliente en primera posición”, por lo que instó a los militantes del partido de izquierda a no dejarse “engañar” por ese tipo de resultados.

“Tenemos información propia que nos indica que lo que está sucediendo es que hay una remontada por parte de nuestro candidato y hay una situación en la que nosotros estamos partiendo y es que el 3 de febrero el pueblo salvadoreño acompañará a nuestro partido y a nuestro candidato”, dijo González.

En cuanto a la posición del candidato de GANA de negarse a asistir a un debate con el resto de candidatos a la presidencia, el dirigente del FMLN dijo que “un candidato que no acepta ir a un debate es un candidato que no respeta al pueblo, que no le importa cuál es la postura de la gente, un debate es para confrontar ideas entre candidatos”.

González también expresó posición por las propuestas presentadas por el candidato de GANA, esto debido a que consideró que sus propuestas no tienen “elemento positivo de proyección social que beneficie a la población”, esto por su intención de construir un nuevo aeropuerto y una línea férrea que atraviese el país.

“No tienen base técnica para construir eso. Qué pasaría si se comienza a construir un tren a estas alturas, empezar a comprar tierra, empezar a quitar una cantidad de gente. Un tren rápido puede cruzar el país en una hora, saldrá de Ahuachapán, pare en San Salvador y definitivamente en La Unión porque si para en cada cuidad eso no va a funcionar”, argumentó el dirigente del FMLN.

González comparó las propuestas del candidato de GANA con algunas hechas por Antonio Saca, que ejecutó la construcción del puerto de Cutuco, que “nos dejó endeudados por $70 millones con los japoneses. Tenemos una deuda que tenemos que pagar por alguien que quería votos en aquel momento, el candidato Bukele está presentando propuestas que lo que buscan nada más son votos”, concluyó González.

Hugo Martínez, candidato presidencial del FMLN, indicó que los resultados de las últimas encuestas “contrastan” con el contacto directo que tiene con los ciudadanos. “Saludo cada día a alrededor de 3 mil personas, la actitud, el respaldo y cariño que la población me da contrasta con lo que se está planteando en algunas de las encuestas”.

Por lo que enfatizó que como candidato presidencial desarrolla su campaña con el objetivo de ganar las elecciones presidenciales en primera vuelta. “Estamos trabajando para ganar en primera vuelta, pero la población es la que manda, es la que decidirá con su voto y vamos a comenzar a valorar otros escenarios en el momento en que se entreguen los resultados el 3 de febrero”.