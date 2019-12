Sharon Salazar fue nombrada Embajadora de La Juventud Salvadoreña en EE.UU.

Iris Galvez

@SAmigoosCoLatino

Sharon Salazar licenciada en Ciencias de La Comunicación, cantante en Grupo Diva Latina y locutora en Radio La Chévere fue premiada por la Red de jóvenes salvadoreños unidos en el exterior (REJUES) en el City Hall de los Ángeles California como Embajadora de la juventud Salvadoreña en Estados Unidos en la categoría de cultura y arte.

La artista viajo a la cuidad de los ángeles para compartir su experiencia de vida en un foro dedicado al empoderamiento de la juventud salvadoreña y deleito en la gala de premiación a todos los invitados con su presentación artística interpretando sus éxitos Ahora soy Mala y Yo me llamo Cumbia.

La buena noticia fue compartida por la artista en sus redes sociales, en donde posteó el momento donde obtuvo el reconocimiento.

Este reconocimiento es para mi un gran estimulo a mi carrera como artista y comunicadora, me demuestra que todo el esfuerzo a valido la pena. Me siento honrada que me consideren ejemplo de la juventud salvadoreña y través de mis experiencias poder impulsar a otros a cumplir sus metas.

Durante el discurso de premiación la artista agradeció la oportunidad y se comprometió a proponer iniciativas y trabajar arduamente en pro de la juventud salvadora dentro y fuera de nuestras fronteras.

En el acto también fueron galardonados los siguientes talentos salvadoreños: José Valladares conocido como JoseYoutuber, Edward Perdomo, idubina Rivas, Caro Ruiz, Pablo Palomeque, Lina Penado, Fernando Matute, Celina Chanta, Douglas Cardona y muchos más.