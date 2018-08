Sentido de la proposición: conjetura de Golbach

César Ramírez Caralvá

Escritor y Fundador Suplemento Tres mil

La gramática filosófica / Ludwig Wittgenstein –México,DF : UNAM, 1992 pág 243-245 plantea una relación fraccional entre la matemática, la gramática y la construcción del significado de la palabra.

El libro como hemos referido en otras ocasiones, es un tratado de el sentido de la proposición, la cual continúa la obra Investigaciones filosóficas ¿pensamos lo mismo en términos metafísicos? ¿entendemos lo mismo en filosofía? Aunque estas simples cuestiones posean múltiples respuestas, no solo por la Escuela Filosófica que defiendan los disertantes, sino porque llega al fondo de la comunicación humana, la cual es multidimensional, histórica, social e incluye una dialéctica diferente en cada humanidad.

Sobre el tema que abordamos Wittgenstein anota: “82 ¿puede preguntarse “como deben estar conformadas las reglas gramaticales relativas a las palabras para que den sentido a una proposición?” pág 247; ¿Qué es entonces, lo que quiere decir “esta combinación de palabras no tiene sentido? Pág 243… en esa situación el autor explica que la determinación de las palabras genera límites de comprensión, aborda por ejemplo el tema del color, el cual no puede fragmentarse, si ello se presenta dividido no tiene sentido, pero el conjunto de palabras puede o no tener sentido, entonces se plantea la respuesta que es posible el fraccionamiento por el conjunto. Wittgenstein asocia esta reflexión con la denominada Conjetura de Goldbach en la teoría de los números, que es uno de los problemas abiertos más antiguos en matemáticas, según Wikipedia “A veces se le califica del problema más difícil en la historia de esta ciencia. Concretamente G.H. Hardy en 1921 en su famoso discurso pronunciado en la Sociedad Matemática de Copenhague comentó que el problema de la conjetura de Goldbach no es solo uno de los problemas no resueltos más difíciles de la teoría de números, sino de todas las matemáticas. Su enunciado es el siguiente: “todo número par mayor que 2 puede escribirse como suma de dos números primos. Christian Goldbach 1721” .

Wittgenstein anota: “… podríamos convertirlo en una proposición empírica, en una proposición aritmética (como 2+2=4) … en una exclamación”. Pág. 245 no obstante el planteamiento matemático nos conduce al infinito de probabilidades al intentar fragmentar el concepto así: “El número de las diferentes maneras en las que se puede expresar un número par n como la suma de dos números primos (4 ≤ n ≤ 1,000,000)” -Wikipedia-… sorprendente número.