Selecta comienza preparación para el fogueo contra Islandia

La selección mayor de fútbol de El Salvador inició entrenamientos con miras al partido de fogueo contra Islandia, a desarrollarse el 19 de enero en Carson, California.

El combinado nacional, dirigido por Carlos de los Cobos, realizó una sesión entrenamiento ayer por la tarde en el Complejo Deportivo de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT).

Al entrenamiento únicamente acudieron jugadores del ámbito local y Andrés “Ruso” Flores, del Portland Timbers de la MLS, único legionario en llegar ayer.

El resto de legionarios: Pablo Punyed, Efraín Burgos, Tomas Granito, Darwin Cerén, Ronald Cerritos hijo y Dustin Corea, se integrarán en suelo norteamericano.

Lo más destacado de la sesión de entrenamiento fue el retorno del portero Benji Villalobos, quien no era citado a una convocatoria desde el 2017. El partido de la azul y blanco contra Islandia no es válido por puntos en el ránking de la FIFA ni para los intereses salvadoreños, CONCACAF. En consecuencia, Carlos de los Cobos, entrenador de la selecta, aprovechará el duelo contra los islandeses para probar piezas que no son habituales en el combinado nacional.

Asimismo, Islandia jugará con un plantel alternativo contra El Salvador en el Dignity Healt Sports Park, sede del partido.