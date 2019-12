Sector comercio no alcanzó crecimiento proyectado para 2019

Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Como un año mediocre calificó el cierre de 2019, el presidente de la Cámara Salvadoreña de Comercio (CAMARASAL), Javier Steiner al asegurar que el sector creció menos de lo previsto para este año.

“La economía no ha dado el impulso esperado (…) no se ha visto nada diferente, a seis meses la economía no ha reaccionado al cambio”, manifestó Steiner, quien afirmó que para 2019, el sector cerrará con un crecimiento del 2.3 %.

El presidente de CAMARASAL manifestó que espera que al cierre de mes “las empresas logren sus expectativas, dado que la mayoría viven del fin de año”, y es lo que daría la pauta para iniciar bien el 2020.

Steiner expuso que el Gobierno tiene el espacio para definir sus apuestas para que la economía de el rebote esperado.

Asimismo, pidió discrecionalidad en los funcionarios y que los documentos y periodos establecidos por la ley sean respetados a fin de agilizar los trámites.

“Cuando hablamos de innovación debe haber un componente de agilidad, cuando hay que sacar un permiso y tarda hasta un año, ¿qué es lo novedoso después de hacer un trámite de tanto tiempo? esto es importantísimo, esto requiere de mayor inversión y de reglas claras”, dijo en una entrevista radial. “El gobierno está haciendo un buen trabajo en agilizar los trámites lo que ha ayudado a destacar algunas inversiones (…) esperamos que esto sea una disciplina de todos los funcionarios”, agregó.

Además de los trámites burocráticos, Steiner aseguró que la delincuencia es la segunda de las preocupaciones que aquejan al sector en el país.

Explicó que aunque ha habido un alivio en la seguridad ciudadana, al 44 % de empresarios le preocupa los robos y al 35 % las extorsiones. “El hecho de que una tercera parte diga que las extorsiones, es un problema, es elevado”, concluyó.