Se debe regular ingreso a empleo público para combatir nepotismo

Sobre el problema de nepotismo, las leyes que combaten este mal y lo actuado por el gobierno en este tema se habló sobre el programa radial “Transparencia Al Aire”. Además, se abordó el proceso de concesión del Puerto de La Unión Centroamericana y los pasos que han existido al respecto, ante los señalamientos de falta de transparencia en el proceso.

Una de la formas para combatir de manera efectiva el nepotismo es que en el país se tengan los mecanismos de regulación para el ingreso al empleo en las instituciones públicas.

Así lo aseguró el secretario de Participación, Transparencia y Anticorrupción de la Presidencia, Marcos Rodríguez, en el más reciente programa “Transparencia Al Aire”, transmitido recientemente en Radio La Klave (92.1FM) y retransmitido en días posteriores por diferentes radios del país de manera voluntaria y gratuita.

El funcionario resaltó que uno de los instrumentos que puede ayudar contra el nepotismo es el actual anteproyecto de ley de la función pública, creada por el actual gobierno y que en estos momentos se encuentra en discusión en la Asamblea Legislativa.

“Se debe regular el acceso al empleo público para combatir el nepotismo”, subrayó el secretario en el programa.

El nepotismo es el trato que tiene algún funcionario público y realiza un favor hacia familiares o amigos y les otorga cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos.

El secretario Rodríguez se refirió al anteproyecto de la ley de la función pública como una forma de combatir este mal, pues ahí se regula el ingreso al trabajo en el sector público, además de establecer mecanismos por los méritos obtenidos por el trabajo desempeñado.

A esta normativa, en el país existen leyes como la de Ética Gubernamental y las Disposiciones General de la Presupuesto que regulan y combaten el nepotismo para que los funcionarios no puedan, discrecionalmente, contratar a familiares y amistades en la misma institución.

El funcionario explicó que este tema es sensible en la sociedad, pues en El Salvador solo 3 de cada 10 personas tienen empleo formal y que, de hecho, es un problema tener un trabajo con todas las prestaciones de ley. De ahí la importancia de la discusión pública para que en las instituciones gubernamentales exista lo menos posible el nepotismo.

Añadió que en lo que respecta al órgano Ejecutivo, se ha trabajado para que el ingreso a la plazas del gobierno sea lo más transparente posible, con la creación del portal de empleos que, entre la Secretaría de Participación y Transparencia y la Secretaría Técnica elaboraron en su momento y que, actualmente, lo administra esta última institución.

Concesión del puerto de La Unión

Otro de los temas abordados en el programa “Transparencia Al Aire” fue la concesión del puerto de La Unión Centroamericana, ante los señalamientos de presunta ausencia de transparencia del mismo y, sobre ello, el secretario Rodríguez dijo que se comunicó con el presidente de CEPA, Nelson Vanegas, para que rindiera cuentas al respecto. El titular de CEPA le informó que el proceso de concesión está dentro de la ley y, de hecho, explicó que la Constitución de la República estipula que cualquier contrato de este tipo debe pasar por la Asamblea Legislativa, cosa que aún falta para ello, debido a la etapa en que se encuentra.

Además, en la Ley de Acceso a la Información Pública se estipula reservas en los momentos de licitación de las instituciones públicas, porque su divulgación podría generar ventaja indebida.

“Hay mucho ruido. Habría que preguntarle a la embajada de Estados Unidos cuál es la empresa que se ha retirado (del proceso de licitación de puerto de La Unión). No he encontrado una prueba fehaciente sobre la falta de transparencia en este tema. Yo no puedo entrar a la transparencia sin dar una afirmación si sustento”, aseguró el secretario de Participación y Transparencia.

El funcionario añadió que este problema tiene tras de si un carácter geopolítico, que es el temor de Estados Unidos del ingreso y las relaciones que empieza a tener la República Popular China en la región centroamericana.