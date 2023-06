“Se corre el riesgo que ninguna empresa dé el servicio para voto del exterior”

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Guillermo Wellman, magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), manifestó que hasta el momento el retraso presentado para los comicios del próximo año es el proceso para la implementación del voto en el exterior, el tiempo avanza y mientras vayan pasando los días, los problemas irán incrementado.

“Vamos a iniciar un proceso que debimos de haber iniciado en marzo y el caso es que siempre hemos tenido el presupuesto, pero estamos a cero con el voto en el exterior, por el tiempo se corre el riesgo que no haya ninguna empresa que nos dé el servicio, la responsabilidad va ser del Organismo Colegiado, no solo de uno, y eso es algo que ellos no han entendido todavía”, afirmó.

Según el magistrado, esta es la primera vez en llevar a cabo el voto electrónico nacional para la diáspora que vendrá a votar al país, como los salvadoreños quienes emitan el sufragio desde el exterior. Aclaró que el TSE tiene experiencia en material electoral, pero no en el voto electrónico.

En cuanto al PAGEL del voto nacional, el TSE está trabajando a pesar de ser complicado, pero como será con el mismo sistema de la tecnología en mesa utilizada en las elecciones de 2021 no hay mayor problema.

“Descarto totalmente el fraude, con este organismo colegiado lo descarto totalmente, el llamado a la población es a que confíen en el Organismo Electoral, que está bien situado internacionalmente por su nivel de confianza”, sostuvo Wellman.

Asimismo, dijo que desde dos años antes de las elecciones el Tribunal está trabajando, preparando las máquinas a utilizar para la generación del acta digital el día de los comicios.

“Antes, durante y después del proceso electoral deben estar las auditorías, tenemos cinco empresas que han mostrado interés; pero también tendremos a la Fiscalía, los partidos políticos, observación internacional que tiene bastante credibilidad”, externó en el espacio televisivo Pulso Ciudadano.

El funcionario informó que se trabaja en la cartografía electoral y han descubierto una serie de nuevos núcleos, donde habría nuevos centros de votaciones. Además, influye el problema que el gobierno va a reparar 67 escuelas que forman parte de centros de votaciones.