Luis Parada y Celia Medrano, fórmula presidencial de la sociedad civil, confirma SUMAR

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Luis Parada, abogado y exmilitar retirado, residente en Estados Unidos, confirmó este miércoles que participará en los procesos ciudadanos de cara a las elecciones de 2024. Parada fue uno de más de una veintena de nombres que organizaciones habían mencionado para que lo representara en las próximas elecciones.

“He decidido aceptar el reto de ser parte de la fórmula que representará la agenda ciudadana propuesta por SUMAR por El Salvador. Estamos convencidos de que somos una opción diferente para las próximas elecciones presidenciales de 2024 porque somos más los salvadoreños con vocación democrática y compromiso de construir un país para todos”, dijo a través de su cuenta oficial de Twitter.

Mientras, José Marinero, uno de los integrantes de SUMAR, escribió en las redes sociales: ¡Excelente Luis! Mi respeto por esa valiente decisión de ponerse al servicio del país y sus desafíos en tiempos extraordinarios”.

“Desde SUMARxES invitamos a toso los actores sociales y políticos a seguir construyendo la agenda de dignidad, libertad y oportunidades”, agrega Marinero. Parada es abogado especializado en arbitraje internacional y sería una propuesta de precandidatura por organizaciones de sociedad civil.

Hasta el cierre de esta nota no se había confirmado si Luis Parada se inscribirá como precandidato bajo la bandera de Nuestro Tiempo. Diario Co Latino buscó información en la presidencia de Nuestro Tiempo, pero no se contestó el mensaje.

Luis Parada ha manifestado estar en contra de los abusos a DDHH y al desmantelamiento de la democracia y de la independencia de poderes.

Tras el asalto de soldados y policías a la Asamblea Legislativa, bajo la conducción del presidente Bukele, Parada denunció a la Fuerza Armada, donde obtuvo el grado de mayor.

La compañera de fórmula de Parada, de acuerdo con información no oficializada por SUMAR es la activista de los derechos Humanos Celia Medrano.