Santa Ana busca ser un referente del arte y la cultura

En los últimos años, la ciudad de Santa Ana, al occidente del territorio nacional, se ha perfilado como una de las cunas de las artes y la cultura, la diversidad de expresiones artísticas tanto en el pasado como actualmente, hacen de la “ciudad morena” un atractivo turístico de gran importancia.

Para quienes están a cargo del trabajo en el territorio en la promoción y difusión cultural, buscan nuevas estrategias, y es el caso de la Unidad de Cultura, Arte y la Biblioteca Municipal de la Alcaldía de Santa Ana Centro que busca con su trabajo alcanzar grandes aspiraciones, es decir, dejar de ser meros espacios de expresión, y pasar a acompañando y caminar junto a los artistas de las distintas disciplinas para dar a conocer su labor cultural.

Es así que, desde hace algunos años, la Biblioteca Municipal apoya a escritores, emprendimientos culturales, editoriales y colectivos literarios con las “ferias de libros”, las cuales en el año se llevan a cabo en tres momentos: en el mes de abril, en el marco del Día del libro; en julio, como parte de las fiestas patronales de Santa Ana, y en diciembre, al cierre del año.

Para este 2025, las autoridades municipales aprobaron la realización de las ferias cada fin de mes, es decir, se prevé ampliar el número de ferias, y en conjunto realizar distintas actividades como: presentaciones de libros, conversatorios, lecturas y recitales, espacios lúdicos, entre otros.

El pasado mes de enero se llevó a cabo la primera feria de este año, con motivo del regreso a clases, explicaron los organizadores. Al igual que en las otras ferias de libros, participaron en esta oportunidad: emprendedores de San Salvador, Sonsonate, y de Santa Ana que se dedican a la venta de libros, algunas editoriales, así como escritores que promueven sus obras literarias.

“Queremos que no se pierda la lectura”

“El mensaje principal para mí, es invitar a todas las personas que están interesadas en que la lectura no se pierda y que busquemos una forma de motivar a las nuevas generaciones, porque ese es el futuro”, consideró Walter Isaac Ortiz Pineda, actual jefe de la Unidad de Cultura y Arte de la Biblioteca Municipal, y uno de los encargados en la organización de estos eventos.

Para Ortiz Pineda, es importante promover las artes, y el tema de la lectura, los libros, el conocer a los autores nacionales, compartir con ellos y las distintas actividades en torno a las ferias de los libros, son espacios valiosos. “El día de mañana, yo 10, 15 años quizá ya no esté, pero que quede como ese legado, para poder rescatar todo lo que teníamos en algún momento. Y que ya no nos quedemos como en la ciudad de los “tuvos”, que siempre estamos…mi abuelo tuvo una finca en no sé dónde…, es decir, siempre en pasado, y el presente lo estamos olvidando, y el futuro más porque nos desconcierta, porque pensamos que no va a ser posible”, añadió.

Por ahora, reiteró que se busca el interés común, “es un interés de pueblo, de la ciudad, de nuestro país…esto es cultura, debemos unirnos y entusiasmarnos, a lo mejor no logremos entusiasmar mucha gente, pero a medida que vayamos trabajando que empiecen a decir, que llegaron unos locos diciendo que van a llevar gente a las bibliotecas. No nos pueden creer ahorita, pero podemos generar curiosidad”, acotó.

La Biblioteca Municipal es una joya cultural

Isis Emperatriz Romero de Orellana, secretaria de la Biblioteca Municipal, es la responsable de este resguardo de libros a donde pueden acudir los santanecos para conocer más de su ciudad, y de otros temas. Ella y su equipo, además es la responsable de la organización de las ferias de libros, aspectos logísticos y coordinación con los participantes, que van desde: editoriales, escritores, y emprendimientos culturales, todos con la misión de promover la lectura, el acercamiento a los libros impresos, en pleno siglo XXI.

La Biblioteca Municipal de Santa Ana se fundó un 25 de diciembre de 1896, es decir, hace 128 años, y a la fecha ha estado en diversos espacios de la ciudad primeramente en el edificio de la municipalidad, luego en un centro de usos múltiples, y desde 2020-2021 se ubica en el Centro Cultural Municipal, la misma ha evolucionado y no es solo un espacio para préstamo de libros, sino más bien un espacio de divulgación artística, de resguardo del patrimonio cultural y un centro de estudio de vanguardia e innovación, destacan las autoridades responsables de la misma.

“Como Biblioteca Municipal contamos con cuatro servicios: la biblioteca tradicional, la ludoteca para niños en edades de 2 a 16 años, con juegos lúdicos; también contamos con la biblioteca virtual, que se inauguró hace seis meses, ahí se pueden hacer descargas gratuitas; y tenemos la hemeroteca, con periódicos antiguos que hablan sobre la guerra en El Salvador desde 1970 a 1992 y de historia de la ciudad”, precisó Isis Romero.

Además, indicó que la biblioteca cuenta con ediciones antiguas, como una enciclopedia que cumplió 107 años, la misma fue donada por once alumnos cuando se inauguró, y que pueden apreciar aquellos que lleguen a este lugar.

“La Biblioteca Municipal forma parte de lo que es el centro histórico de la ciudad de Santa Ana, y hoy por hoy, el ing. Gustavo Acevedo ha dado la oportunidad de tener varios eventos como: homenajes a escritores, presentaciones de libros, ferias de libros, tours culturales que son en conjunto con el Museo de Monedas y el Museo de Anatomía, los cuales consisten en el ingreso a la Biblioteca a realizar diferentes lecturas con niños de distintas edades y con jóvenes, de centros educativos y universidades”, comentó.

Invitación para la próxima feria de libro

Este viernes 28 de febrero, y sábado 1 y domingo 2 de marzo, tendrá lugar la feria del libros, en la cual se desarrollarán diversas actividades, por lo cual los organizadores invitan a los santanecos a ser parte de estas, y hacer de Santa Ana un punto de encuentro con la lectura y la cultura literaria. También los organizadores indicaron que se han preparado muchas sorpresas para los visitantes.

El día viernes 28, a la 1 de la tarde tendrá lugar la presentación y ponencia del libro: “Naves Cósmicas y platillos voladores”, de Samael Aun Weor, la cual hará el profesor Alexandru Silviu Filip, representante de AGEAC El Salvador; a las 2 de la tarde, se realizará el recital: “Voces de la poesía actual, en Santa Ana”; el día sábado 1 de marzo, a las 9 de la mañana serán las actividades recreativas para niñas y niños; a la 1:30 la presentación del poemario: “Vida en poesía” de la escritora sonsonateca, Maritza de Rivera, y a las 3 el concierto de buenas épocas, rock y románticas en español.

Para el día, domingo 2 de marzo, cuando finalice la feria, se realizará el conversatorio: “Hablando de la historia de mí ciudad”, basado en el libro “Estampas del viejo San Salvador”, del escritor Julio C. Castro; a las 2 de la tarde, el taller de Lectoescritura, y cerrando las actividades se tendrá el “Café Literario”.

Serán tres días, con diversas actividades, así como la oportunidad para todos aquellos amantes de la lectura de poder adquirir sus libros, tanto de segunda lectura como ediciones nuevas, y otros productos de carácter editorial.

