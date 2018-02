San Salvador inicia sus círculos de alfabetización

@DiarioCoLatino

Un promedio de dos mil voluntarios, estudiantes en su mayoría, iniciaron el Programa Nacional de Alfabetización (PNA), en San Salvador, sumándose a Ahuachapán, San Miguel, La Paz que lo hicieron en días anteriores.

Carlos Canjura y Francisco Castaneda, ministro y viceministro de Educación respectivamente, verificaron el inicio del programa en el departamento de San Salvador, cuya meta principal es erradicar el analfabetismo.

Canjura afirmó que “en este tema están centrados los más altos niveles de desigualdad y estamos comprometidos a combatirla y a que no quede salvadoreño sin desarrollar este tipo de capacidades, pues no hay ninguna posibilidad de ejercer plenamente los derechos ciudadanos si no se tienen estas competencias”.

El funcionario manifestó que se debe asegurar que todos los salvadoreños aprendan a leer y escribir y lograr lo que el Presidente Salvador Sánchez ha demandado, que es declarar a El Salvador libre de analfabetismo.

Los círculos de estudio esperan que unas 20 mil personas, entre jóvenes y adultos mayores, aprendan a leer, escribir y realizar cálculos matemáticos básicos, certificándolos con estudios en primero y segundo grado de educación básica.

Rosalina Hernández, una de las beneficiaras, manifestó “mis padres nunca tuvieron la oportunidad de ponerme a la escuela, ahora que tengo una niña de nueve años y me pide ayuda para hacer las tareas solo le digo que no puedo, pero cuando mi hermana me dio una dirección para ir a aprender a leer fui y la encontré, por eso quiero motivar a las personas que aprendan a leer y escribir, no importa la edad que tengan, a mí me daba pena pero ahora los quiero motivar a que sí se puede”.

Los municipios beneficiados con estos círculos son San Salvador, Nejapa, Guazapa, Aguilares, Panchimalco, Santo Tomás, Apopa, Soyapango y Ayutuxtepeque. Además de Cuscatancingo, Mejicanos, Ciudad Delgado y El Paisnal.

Solo en San Salvador el MINED ha alfabetizado a 28,274 personas, reduciendo el analfabetismo y pasando del 8.71% al 5.96%.

Los municipios donde se ha superado este flagelo social son: San Marcos, El Paisnal, Rosario de Mora, Ciudad Delgado, Cuscatancingo y Mejicanos.

Este esfuerzo contará con la Comisión Departamental de Alfabetización de San Salvador, que convocará a la población en general a participar en la implementación del PNA a través del voluntariado, gestionar recursos financieros para la alfabetización y monitorear los avances en la disminución de esta condición.