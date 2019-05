¡San Benji!

Diego Guzmán

En un partido cerrado que necesitó la definición por la vía penal, el portero Benji Villalobos se vistió de héroe al atajar dos penales y, así, contribuir al triunfo 3-1 de Águila sobre Alianza en la final del torneo Clausura 2019.

Y es que no hubo comodidad para el juego vistoso en más de 120 minutos de partido, por lo que la definición quedaba para los tiros de penal, en la que los porteros eran determinantes.

Benji Villalobos tomó la capa de superhéroe, así como el recordado guardameta aguilucho Raúl “Superman” García, para agigantarse en la serie definitoria.

Villalobos inició su intervención con la presión de tapar el tiro de Heberth Sosa, pues su compañero Andrés Quejada falló el primer lanzamiento frente al portero albo Víctor García.

El guardavallas emplumado gesticuló para intentar distraer a Sosa, quien mandó el balón arriba de la portería y con dirección a los palcos.

En el segundo penal, Benji contrarrestó el disparo de Jiménez, luego de que el balón rebotó en su guante y terminó desviándolo con su rostro.

Mientras que, en la tercera ejecución, el portero migueleño supo leer las intenciones de Marvin Monterrosa para embolsar el tímido disparo e hizo enardecer a la afición emplumada.

En el cuarto penal, Benji Villalobos estuvo a centímetros de desviar el tiro de Iván Mancía, pero Waldemar Acosta se encargó de completar la labor del cancerbero.

Al concluir los lanzamientos, Villalobos zanjó los reconocimientos al ser catalogado como la figura, pues dijo que el mérito fue de todos sus compañeros.

“Todo el equipo luchó hasta el final, ya que sin eso hubiera sido imposible y, gracias a Dios, logramos la tan anhelada copa 16”, expresó el portero migueleño.

Benji también manifestó que recibieron el fruto de su paciencia, tras soportar la avalancha de críticas durante el torneo. “Cuando menos lo esperaban, dimos el campanazo; pero eso es lo más lindo y esos que no creyeron están celebrando”, puntualizó.

Asimismo, el cancerbero emplumado dijo que el equipo tuvo la revancha de la final que hace 32 años perdieron en penales ante los paquidermos.

“Gracias a Dios hoy nos tocó ganar y celebrar a nosotros en la lotería de penales”, manifestó.

Benji Villalobos dijo, además, que siempre ha trabajado al cien por ciento, a pesar de que fue criticado por su rendimiento en el certamen anterior. “Muchos pedían que me fuera, pero la directiva me dijo que no me preocupara porque iba a seguir y me dediqué a trabajar”, expresó el portero aguilucho.