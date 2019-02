Sacerdote insta a feligresía a “confiar en la gracia y misericordia de Dios”

Oscar López

@OscarCoLatino

Miguel Hernández Pineda, sacerdote misionero, instó a los feligreses católicos congregados en la cripta de Catedral Metropolitana a “confiar en la gracia y misericordia de Dios”, ya que ese también fue el ejemplo de San Oscar Arnulfo Romero, que dedicó tiempo a la oración para poder responder a los desafíos de la vida.

“Monseñor dedicaba horas con el Señor, eso es lo que tenemos que hacer nosotros, ahí vamos a aprender a ser dichosos, a llegar donde Dios y por eso Jesús nos dará la otra cara, cuando no sabemos cuidar nuestro sacrificio no estamos sabiendo valorar la entrega que se hace”, afirmó el religioso.

“Hay de ustedes hijos que no saben valorar el sacrificio de sus padres, hay de ustedes padres que no valoran el sacrificio de sus hijos, hay de ustedes que perdieron una amistad porque no la supieron valorar. Nosotros estamos invitados a valorar los sacrificios”, agregó Hernández Pineda.

De igual forma, el sacerdote dijo a los católicos que todos los actos piadosos “valen la pena para que nuestra fe crezca, para que nuestra fe tenga raíz, para que nuestra fe florezca y de frutos”. Asimismo, dijo que el sacrificio de Jesús en la Cruz no fue en vano y sin sentido, pues el objetivo era dar la salvación a la humanidad.

“Ese sacrificio tiene su florecimiento y lo podemos ver en la fe de cada uno de ustedes, así que el sacrificio que haces en la vida vale mucho, el venir, cuando rezas el rosario, por eso Cristo muere por nosotros. Cristo resucitó y por eso ese sacrificio tiene sentido”, explicó el sacerdote.

Hernández Pineda dijo que San Oscar Arnulfo Romero, también tuvo que hacer un sacrificio que décadas después ha dado sus frutos, esto a pesar de que por muchos años intentaron “apagar su imagen y su voz cuando no estaban de acuerdo en su prédica”.

El sacerdote también dijo que los cristianos deben “aprender a retirarse de los aplausos humanos”, es decir, a mantener la humildad en sus corazones, tomando el ejemplo de Jesucristo.