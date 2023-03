Rusia quería una solución pacífica con Ucrania, afirma Putin

Moscú/Prensa Latina

Rusia partió de que la situación con Ucrania se podía resolver de manera pacífica y trató de evitar la confrontación, declaró hoy el presidente ruso, Vladimir Putin.

El mandatario, quien ofreció una entrevista este domingo al canal de televisión Rossiya 1, destacó que, aunque muchos opinan que la operación militar especial podía haberse iniciado en 2014, la realidad es otra, pues muchas situaciones regionales y globales han cambiado desde entonces.

«Nosotros sí tenemos mucho que hacer, digamos, para el desarrollo de las fuerzas terrestres, pero en 2014 no teníamos armas hipersónicas y ahora sí las tenemos. En realidad, no las utilizamos, pero están ahí. ¿Lo entienden? Hay otros sistemas modernos y no había nada parecido en 2014», explicó.

Además, Putin señaló que «en Rusia hicimos mucho en términos de sustitución de importaciones, en áreas críticamente importantes de la vida del país».

«Fortalecimos nuestro sistema financiero. A pesar de las expectativas del enemigo, nada se derrumbó y todo funciona. La tarjeta Mir está funcionando, el sistema financiero está funcionando, los bancos están aumentando sus capacidades. ¿Qué habría pasado en 2014? Es muy difícil de decir», concluyó.