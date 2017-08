Rubén Alonso asume como técnico de Sonsonate

Diego Guzmán

Tras destituir al técnico uruguayo Carlos Avedissian, Sonsonate informó ayer que Rubén Alonso tomará las riendas del equipo cocotero para lo que resta del torneo Apertura 2017.

“Hemos alcanzado un acuerdo con el profesor Rubén Alonso y mañana (hoy) será presentado a las 3:00 p.m., a los jugadores”, detalló el equipo occidental a través de su cuenta de twitter.

Alonso llega con la obligación de que el equipo consiga mejores resultados, ya que luego de cuatro jornadas únicamente ha sumado tres puntos de doce posibles.

La “fiera”, como le conocen popularmente al entrenador, viene de dirigir al Independiente, de Segunda División, con el que intentó ascender a la primera categoría, pero cayó en la final ante el Audaz.

Luego de ser confirmado como técnico de los cocoteros, Rubén Alonso agradeció a la directiva de Independiente, ya que no le obstaculizó su salida del equipo vicentino.

“Agradezco a Dios y a la gente de Independiente que supo comprenderme, ya que de Sonsonate me habían hablado varias veces y ahora Dios quiso ponerme esta oportunidad en mi camino”, expresó el uruguayo.

En la misma línea, Alonso reveló su anhelo de sumar un nuevo título en la Primera División, aunque no especificó si es con los cocoteros.

“Cuando algo me llega a la cabeza nadie me lo saca y yo sé que Dios me va regalar dos campeonatos más en la Liga Mayor y no estoy diciendo que es con Sonsonate, pero ojalá que sí”, manifestó Alonso.

Con respecto al plantel de jugadores verdes, el entrenador uruguayo dijo que ya conoce a varios elementos, por lo que se le facilitará plasmar su idea de juego y así conseguir los resultados esperados.

Entre su palmarés como técnico, Rubén Alonso cuenta con tres títulos en Primera División: dos con Alianza y uno con el extinto San Salvador.