Una de las cosas que diferencian a Santa Tecla de otras urbes es su abundante producción de artistas que trascendieron a nivel nacional e internacional, de los que aún se recuerda en la memoria de los tecleños.

Para el caso doña Rosa Inés Sosa (+), “La Alondra de las Colinas”, quién brilló con luz propia en la década del 70, junto a otros artistas de la talla de Los Tikalitos, Los Rippers, Los Ventura Juniors, Los Red Cats, Los Juniors de Santa Tecla, entre otros.

El mote de “La Alondra de las Colinas” se debió a su talento para el canto lírico, aunque incursionó en otros géneros como la balada, cumbia y rancheras.

Rosa Inés Sosa vivió su infancia y adolescencia en la Colonia Las Delicias de esta ciudad, inició su carrera a los 17 años; su inclinación por la música provino de su afición de escuchar en un radio transistor a cantantes de diversos géneros entre esta la ópera, con la intención de emular su tesitura vocal.

Laboró para el Ministerio de Trabajo y Previsión Social. Su descubrimiento en la música se debe a una humilde señora quien la convenció de participar en programas de canto por televisión, por lo que tuvo que solicitar el consentimiento de sus padres.

Según palabras de doña Rosa Inés, su primer contacto con los micrófonos fue en una extinta estación de radio ubicada en las antiguas instalaciones de Kismet, cercanas al Parque Libertad, que lideró Antonio Lemus Simun, dónde demostró sus dotes para el canto. Tuvo una destacada participación en «El Café de Don Pedro», programa pionero de variedades en la televisión salvadoreña, de acuerdo con las reseñas de locutor Sergio Gallardo (+).

En 1975 fue contratada a cantar en el concurso de Miss Universo, efectuado en el Gimnasio Nacional, con el tema «El amor es una cosa esplendorosa», de Sammy Fain (+), y versionada al español por Enrique Guzmán. Rosa Inés Sosa incursionó como actriz en el Teatro Hamlet de Nelson Portillo; participó además con Fiebre Amarilla en el disco la Super Ensalada, con los temas Ciribirbin y Juanita Banana.

Representó a El Salvador en el Festival de la Canción de Música Centroamericana y del Caribe en 1969, efectuado en Managua, Nicaragua, quedando en segundo lugar; y en el Festival Internacional de la Canción en Ciudad de Panamá, en 1970, alcanzando el primer lugar. De acuerdo con Orlando Morán, ella fue miembro del Comité de Dama Voluntaria de la Cruz Roja de Santa Tecla. En las reminiscencias de Dagoberto Torres la recuerda junto a don Gustavo Chacón (+), reunirse a cantar en las instalaciones de la Casa Comercial propiedad del empresario antes mencionado, frente al Correo de Santa Tecla. Rosa Inés Sosa, falleció el 19 de junio de 2024 a los 84 años, en Las Vegas, Nevada ¡Descanse en paz!

