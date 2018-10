“Romero va transformando conciencias”: padre Tojeira

Mirna Jiménez

El padre José María Tojeira, director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA), destacó lo que considera la evolución de la clase política salvadoreña respecto al tema de Monseñor Romero, luego de 38 años de su asesinato y a las puertas de su canonización en Roma.

Tojeira dijo que la figura del arzobispo mártir ha ido obteniendo reconocimiento y aceptación en sectores que décadas atrás mostraban abiertamente su rechazo y lo consideraban su enemigo ideológico. El sacerdote jesuita retomó la opinión del político Rubén Zamora, quien dijo recientemente que hace 15 o 20 años era prácticamente imposible escuchar en una campaña a un candidato presidencial de ARENA que manifestara que es admirador de Romero y que dijera que tiene un cuadro de él, como lo divulgó en días recientes Carlos Calleja.

“Hoy lo ha dicho el candidato de ARENA y uno ve que las cosas van cambiando, por supuesto que el candidato del FMLN también se expresa de Monseñor Romero con entusiasmo y lo mismo los otros. Yo creo que en ese nivel sí la figura de Romero va transformar conciencias, gracias a Dios”, manifestó Tojeira en entrevista con canal 10.

Tojeira dijo que hay que ver positivamente la transformación de las mentalidades en el país. “Yo creo que hay un avance en torno a Romero que nos puede ir uniendo un poquito más en lo fundamental, que es construir un país con menos violencia, con más justicia social, mayor bienestar económico y con mayor unidad en los grandes ideales”, sostuvo.

Para el jesuita, es normal que en una sociedad existan diferencias de opinión y que no exista uniformidad en lo cotidiano, pero que los salvadoreños pueden ponerse de acuerdo en grandes ideales humanísticos como la fraternidad, de respeto a la libertad, de solidaridad.

“Esos ideales tienen que ser mucho más firmes de lo que son en la actualidad, y yo creo que en eso es que está ayudando Romero, realmente”, manifestó.

Por otra parte, el padre Tojeira recordó que el sistema judicial salvadoreño tiene una deuda histórica por no haber hecho justicia aún en el asesinato del arzobispo y que la sociedad no conozca aún a los responsables del magnicidio.

“El primer paso de la justicia es hacer verdad. Para mí, la responsabilidad de hacer verdad sobre un crimen es del Estado y es una responsabilidad que no se ha cumplido hasta ahora, el Estado no ha tenido un pronunciamiento de esta es la verdad sobre este crimen, estos son los culpables, estos no son culpables. Eso le toca hacerlo al Estado a través de uno de los tres poderes, del poder judicial, es un deber incluso histórico”, dijo el jesuita.

El director del IDHUCA ve positivo y dijo que sintió alegría cuando la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la reapertura del juicio, teniendo en cuenta que el juicio que hubo “fue una farsa”, en el caso de Romero.

“Yo creo que quedan algunos sobrevivientes de los que estuvieron implicados en el caso, por ejemplo, el excapitán (Álvaro) Saravia, entonces, puede llegarse a la verdad fácilmente todavía, y puede llegarse a algunos aspectos de justicia también, pero, digamos, el primer paso de la justicia siempre es la verdad”, señaló.