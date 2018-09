Rodríguez pide al fiscal menos descalificaciones y más cooperación

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

El secretario de Participación Ciudadana, Transparencia y Anticorrupción Marcos Rodríguez manifestó que la lucha contra la corrupción requiere de un esfuerzo coordinado de las instituciones del Estado relacionadas con el tema, y en tal sentido cuestionó las descalificaciones del fiscal general Douglas Meléndez en su contra y contra la institución que él dirige.

“Yo no puedo ir a la televisión a pelearme con la Corte de Cuentas, a pelearme con el fiscal, a pelearme con un juez que no me gusta. Simplemente no es el rol ni la postura ni el contenido de un fiscal general de la República. No existe ningún zar anticorrupción, quien diga yo soy el zar anticorrupción y todos los demás no sirven, realmente, para ser suave, está muy lejos de la realidad y tiene una percepción equivocada”, afirmó.

Añadió que en muchos países donde se combate más efectivamente la corrupción hay un sistema donde las instituciones complementan su rol. “Esta visión de que yo necesito más poder porque yo soy el anticorrupción, esa lógica no funciona, es mala, es perniciosa y al final yo me pregunto, ¿quién juzga al juzgador? Es hasta prepotente”, afirmó.

Rodríguez sugirió al fiscal que en lugar de estar enfilando sus baterías contra una institución como la secretaría que él dirige y la cual no tiene las atribuciones de investigación que la Constitución le confiere a la Fiscalía General de la República, indague qué pasó con los fiscales que en su momento tuvieron que haber actuado para evitar los casos de malversación de fondos como el caso del expresidente Antonio Saca.

“Yo creo que el señor fiscal lo que debería explicar en primer lugar es qué pasó con la Fiscalía antes de que él llegara. La omisión de investigación aparentemente es una tradición en la Fiscalía General de la República, no solo del fiscal Luis Martínez (actualmente preso). ¿Por qué no han investigado a los fiscales anteriores, al actual, que tienen que ver con los casos de los cheques, de las partidas, de Saca, donde están ¿cometieron omisión de investigación sí o no, o resulta que es la Secretaría de Transparencia la que tiene que investigar eso?, cuestionó Rodríguez.

Meléndez ha dicho que la Fiscalía encontró información requerida sobre los viajes del expresidente Mauricio Funes, que el secretario de Anticorrupción no pudo encontrar, en una aparente insinuación que el funcionario ocultó esos datos.

Rodríguez le respondió que la petición que llegó a la Secretaría de Transparencia de parte de la Sala de lo Constitucional fue sobre los viajes oficiales del expresidente y no de viajes privados, y que toda la información oficial sobre los viajes de Funes como también de los exmandatarios Alfredo Cristiani, Armando Calderón Sol y Francisco Flores, fueron entregados, pero que las facultades para investigar más allá de la documentación oficial las tiene la FGR.

“La Oficina de Transparencia de CAPRES mostró todos los viajes oficiales de Funes, todos los viajes oficiales de Calderón Sol, de Flores, de Cristiani y es la responsable que los viajes del Presidente Salvador Sánchez Cerén estén todos expuestos en la web, costos, destinos, cuántos van, quiénes. Es interesante que una vez los viajes del presidente están expuestos ya nadie quiere discutir el tema”, afirmó en entrevista con canal 21.

Añadió que si un funcionario pagó viajes privados con fondos públicos es precisamente a la Fiscalía a la que le toca investigar y no a la instancia que él dirige.

“Es la instancia de investigación del Estado. La secretaría no puede ni siquiera pedirle cheques a los bancos, la secretaría no tiene competencias ni poder investigativo, si yo le pido copias de cheques al banco Cuscatlán al banco Hipotecario me van a decir que no, que no me compete. Lo que puedo hacer, como mucho, es ver si hay documentación en Casa Presidencial que no es reservada”, detalló.

Rodríguez explicó que para poder obtener información sobre los viajes de los expresidentes antes de Funes se tuvo que recurrir a los periódicos de la época porque antes de la llegada del primer presidente de izquierda al Gobierno esos viajes estaban catalogados como reservados por seguridad del Estado y en Casa Presidencial no se encontró información al respecto, pero esto fue derogado.

“No le compete a la secretaría ni tiene posibilidades de andar buscando cheques en las agencias de viajes, eso le compete a la Fiscalía, y la Fiscalía cuando lo encuentra lo debe probar y lo debe judicializar antes que estar atacando a otras instancias del Estado”, señaló.

Además, Rodríguez dijo a Meléndez que la Secretaría Anticorrupción ha brindado una importante colaboración a otras instancias del Estado que presentaron ante la Fiscalía una serie de denuncias por la presunta malversación de fondos en casos como la calle Diego de Holguín, Fecepe e Infocentros, casos que no han avanzado durante su gestión. Además ha puesto a disposición del público miles de documentos del Estado.

Para el secretario de Transparencia, los últimos cuestionamientos del fiscal contra la entidad que dirige tienen que ver con las denuncias que presentó ante la FGR para que se investigue el traslado de $20 millones de dos entidades fantasmas a las arcas del partido ARENA, entre 2011 y 2015. “Hay gente que dice que el fiscal está en campaña de reelección porque en tres meses y medio hay que volver a elegir fiscal, pero ¿por qué ataca a la secretaría, qué hicimos, por qué no con la Corte de Cuentas o la misma Fiscalía y los fiscales?”, preguntó.