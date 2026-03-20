Rigoberto Cañas Beltrán

Compartir

Marlon Chicas

El Tecleño Memorioso

La cumbia es uno de los ritmos musicales que más se disfruta en nuestro país, y en Santa Tecla no es la excepción. Lo anterior dio paso al surgimiento de agrupaciones tropicales en décadas pasadas como: Rigo y su Grupo Brinka, Lito Paredes y sus Tropical Boys, Los Hermanos Peña, La Fuerza Tecleña y actualmente el Súper Combo Tecla.

Hoy conoceremos la historia de Rigoberto Cañas Beltán “El Mariachi”, un referente de la música cumbia en La Ciudad de Las Colinas. Nuestro personaje nació en esta localidad el 6 de enero de 1945, siendo sus padres Rodrigo Beltrán (+) y Consuelo Cañas García (+), Cursó sus estudios en la Escuela Walter Thilo Deininger de Antiguo Cuscatlán y la nocturna en la Escuela Marcelino García Flamenco de esta localidad. Se desempeña como técnico en mantenimiento de acordeones hasta la fecha.

En 1967 aprendió a ejecutar la guitarra, luego la vihuela y años más tarde la melódica; su habilidad en este último instrumento le sirvió para ser integrado al “Mariachi Colinense” de Adrián Elías (+); años después, formó parte del cuarteto “Los Rayos” donde ejecutó el “Acordeón de Tecla”, comúnmente llamado “Acordeón”, este grupo fue integrado por Erasmo Corvera (+), Napoleón Linares, y José Antonio (+); además don Rigo fue parte de “Los Alegres Compadres”, “Mariachi Monterrey” y “Mariachi Guadalupano”.

Con la agrupación de Los Rayos se presentó en restaurantes y negocios reconocidos como: El Bodegón, El Chele’s, La Campana, El Cisne en cercanías del Salvador del Mundo, La Punta del Este y La Praviana en San Salvador. En Santa Tecla en El Tivolito, La Tamalería de Rufino Cabrera (+), El Quinto Patio, La Palma, El Oriental, y El Garrobo de Luz Torres (+).

En 1978 formó su propia agrupación con el nombre de Rigo y sus Muchachos, al que debió renombrar con el fin de evitarse problemas ya que, dicho sustantivo era asociado con la insurgencia de ese tiempo, por lo que se le llamó Rigo y su Grupo Brinka conformado por: Juan José Hernández, René Santos González, Carlos Torres, don Ángel, Salvador Durán y Óscar Ramírez, además de ellos formaron parte en otros tiempos Antonio Granados y Manuel Colindres (+), dicha agrupación finalizó sus operaciones en 1995.

Produjo los discos “Tierra mía”, “El Jornalero” y “Mi orgullo” los que, debido a su inexperiencia en la promoción de estos en radio no tuvo el alcance deseado.

Colaboró con grandes artistas de aquella época como Arnulfo Parada “El Piporro Salvadoreño”, así como con el artista circense Vicente Rodríguez Pineda “Serapio el dicharachero” (+), quien en un inició se llamó “El payaso Clavelito”

Sin lugar a dudas Santa Tecla es cuna de grandes artistas que poco a poco iremos conociendo en próximas publicaciones.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...