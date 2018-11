Retraso en discusión de presupuesto amenaza proyectos de salud

Mirna Jiménez

@DiarioCoLatino

La ministra de Salud Violeta Menjívar instó a la Asamblea Legislativa a aprobar el presupuesto de 2019 antes que termine el año, de lo contrario diferentes programas de ese sector, incluyendo el escalafón de los trabajadores, no podrán implementarse a tiempo.

“Estas acciones nuevas que vienen para el 2019, si no se aprueba el presupuesto no las podríamos comenzar a aplicar, por lo tanto, se retrasaría la construcción del hospital Rosales, del hospital nuevo de Nejapa; no pagaríamos el escalafón del mes de enero, ya no se los podremos reponer a los trabajadores”, afirmó la ministra.

Menjívar manifestó que la decisión del presidente de la Asamblea Legislativa Norman Quijano de suspender todas las comisiones hasta que no se elijan a los magistrados de la Sala de lo Constitucional y de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia está generando atrasos en la discusión del presupuesto 2019.

“Esperamos que se termine ese impase que hay en la Asamblea. Ha habido retrasos en que los funcionarios vayan a presentar los presupuestos por esta paralización que hay de la elección de los magistrados. Que la elección de los magistrados no vaya a entorpecer la aprobación del presupuesto 2019”, dijo la titular de Salud Pública en entrevista con canal 10.

Menjívar enumeró una serie de avances que se han logrado en las dos últimas administraciones de la izquierda, con la implementación de la reforma de salud.

Antes del 2009 solo el hospital de Maternidad tenía turno de ginecobstetra las 24 horas. La reforma ha llevado la atención durante todo el día a 22 hospitales de la red pública, dijo la ministra.

“En esta década de la reforma se han invertido 457 millones de dólares en la infraestructura de 450 establecimientos del Ministerio de Salud. Esa inversión está llegando a la población, no se está reteniendo en otro tipo de aspectos, sino que está llegando directamente a la población”, afirmó Menjívar.

Añadió que en la década de la reforma se han creado 376 nuevos establecimientos de salud que antes no existían, hay además 577 equipos comunitarios de salud distribuidos en 186 municipios.

El crédito del BID por 170 millones de dólares, aprobado este año por la Asamblea Legislativa y que parte de sus proyectos se comienzan a ejecutar el próximo año, complementa una serie de programas ya iniciados, como la construcción de nuevos ECOS.

“Nos quedan seis hospitales que no tienen turno las 24 horas. Ahora viene que las 28 maternidades van a tener completos los ginecobstetras para seguir disminuyendo la mortalidad materna e infantil”, explicó la funcionaria.