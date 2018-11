Fotoperiodista de Diario Co Latino interpone denuncia contra agentes del CAMST

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Ricardo Segura, fotoperiodista de Diario Co Latino, interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Santa Tecla, por un disparo que le atravesó longitudinalmente un bolso que llevaba a la cintura, tiro supuestamente realizado por un agente municipal durante los disturbios ocurridos entre vendedores y agentes del Cuerpo de Agentes Metropolitanos de Santa Tecla (CAMST).

“Recibí un impacto de bala que cayó en mi mochila, pero por mis cosas personales la bala fue desviada, porque si no sería una víctima más por el ataque entre los agentes del CAMST y los vendedores”, explicó.

De igual manera, el fotoperiodista afirmó que espera que los hechos se aclaren, que se establezca que los agentes dispararon en contra de su integridad física y la de los vendedores. “Que el señor alcalde (Roberto d’Aubuisson) se disculpe públicamente por lo que me sucedió”, pidió el fotoperiodista.

Segura afirma que los vendedores no portaban armas de fuego, sino que los únicos que tenían armas de fuego eran los agentes del CAMST. Además, aclaró que no habían pandilleros, sino vendedores que exigían sus derechos. En los hechos suscitados el jueves 8 de noviembre, dos fotoperiodistas más resultaron lesionados, uno de Diario El Mundo y de El Diario de Hoy, ambos no han interpuesto denuncia. La denuncia fue interpuesta con el acompañamiento de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES). Rigoberto Chinchilla, presidente de la APES, afirmó que espera que la Fiscalía ponga sus buenos oficios e investigue estos hechos, que dañan la labor periodística.

“Exigimos que investiguen este caso y que individualicen el caso, que se investigue a la persona que atentó contra la vida de Ricardo Segura”, pidió.

El caso fue transferido a la Unidad Especializada Contra Pandillas, sin embargo, el denunciante y la APES solicitaron que el caso sea investigado por la Unidad de Investigación Especializada de la FGR.