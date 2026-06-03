Regreso del Reggaetón Old School: La Fercha y Wayla Montana lo reviven con «Bandida»

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@DiarioCoLatino

El género urbano en El Salvador reclama su trono con el estreno de «Bandida», la nueva colaboración explosiva entre «La Reina del Dembow», La Fercha y «El rey del Trap”, Wayla Montana. Un viaje directo a la época dorada del reggaetón, diseñado específicamente para dominar las pistas de baile y las discotecas del país.

La artista de San Juan Opico, La Libertad está enfocada en proyectos y presentaciones en vivo en ciudades como: Los Ángeles, Nueva York, California entre otros. Además, próximamente estrena su primer álbum de estudio pautado para medio año.

Wayla Montana es originario de Usulután, representa la nueva fuerza del talento salvadoreño; en los últimos años los artistas nacionales han tomado mayor protagonismo. Montana es un artista emergente y versátil que se abre espacio en la escena nacional.

Los artistas involucrados señalan que pretenden rescatar esa fuerza del reggaetón “de antes”, “el que te obliga a bailar desde que suena el primer beat. En ese contexto “Bandida” es para la gente que vive la música en la discoteca, informaron.

El tema fue producido en la ciudad de Marbella, España y las voces grabadas en San Francisco, EE.UU y en El Salvador por el reconocido productor» El Idealista» quien ha trabajado con artistas como: Brytiago, Piso 21, Farruko, Lenny Tavarez, Hanzel La H, Shadow Blow, Casper mágico, Fronti, entre otros.

El material ya está disponible en todas las plataformas digitales y tiendas musicales (Spotify, Apple Music, YouTube Music, YouTube).

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