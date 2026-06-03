Morante de la Puebla «leyenda viva del toreo español» recibe el X Premio Taurino

Corresponsal
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«Me abruma un poco tanto reconocimiento», así se ha expresado el torero español José Antonio Morante Camacho, mejor conocido como «Morante de la Puebla», al recibir el X Premio Taurino otorgado por el Ayuntamiento de Sevilla.
Morante recibió el pasado sábado la distinción de Hijo Predilecto de la ciudad andaluza, una de las máximas distinciones que el Ayuntamiento da a sus ciudadanos destacados.
José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, ha indicado que al premiar al mundo del toro, Sevilla se está premiando así misma. Para la ciudad andaluza la tauromaquia, resalta su ADN, además de acompañarse por su cultura, identidad, arte y tradición.
«La Tauromaquia está presente en nuestro vocabulario, nuestra sensibilidad y nuestros sueños, con la entrega de estos premios no pretendemos demostrar que Sevilla apoya la Tauromaquia, Sevilla es Tauromaquia», acotó Sanz.
El edil, agregó que es de justicia que la ciudad de Andalucía sea generosa con sus hijos más destacados, ya que Morante de la Puebla es parte de la historia del toreo. «Morante de la Puebla es ante todo una leyenda viva del toreo, no es una exageración decir que Morante nació siendo torero», agregó.
El Ayuntamiento remarca que la figura de Morante, ha revolucionado el mundo del toro, recordó que el 26 de abril de 2023 cortó un rabo en la Maestranza, algo que no se veía desde hacía medio siglo, en Andalucía.
La décima edición de este premio, significa para el panel de jurado que esté recaiga en las manos de un genio, que hoy es un Hijo Predilecto. La esencia que él ha traído desde la cuna le ha valido agenciarse este galardón considerado el más importante en el planeta del Tauro, y porque no la posibilidad de llamarle el «Nobel del Toreo», indicó el jurado.
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