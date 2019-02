REFLEXIONES SOBRE NUEVO CASO DE SACERDOTE PEDERASTA EN EL SALVADOR

Alberto Romero de Urbiztondo

A pareció en las redes sociales y periódicos, la noticia del sacerdote Melvin Pérez, profesor del Colegio Salesiano de Santa Ana, denunciado por los padres, ante las autoridades del colegio, por enviar material con proposiciones sexuales a sus alumnos. Un nuevo caso de cura pederasta en El Salvador.

Los Salesianos, al recibir la denuncia, tal como dicen en un Comunicado Oficial “aplicaron la normativa de la Iglesia y de la Congregación Salesiana” despidiéndolo como profesor y suspendiendo su orden sacerdotal, pero han ignorado la institucionalidad del país, no informando ni denunciando a la policía o fiscalía, unos actos, que se podrían considerar delictivos. Con ello promueven la impunidad y el encubrimiento, enviando al agresor a Guatemala. Lo apartan del Colegio de Santa Ana, pero no hay garantías de que no repita las mismas prácticas de abuso sexual, con otros adolescentes.

A pesar de que los Salesianos, conocían estos hechos desde noviembre 2018, lo mantuvieron en silencio hasta inicios de febrero, cuando el escándalo se extendió por redes sociales, viéndose obligados a dar explicaciones a través de un comunicado oficial, en el que no piden perdón a los alumnos que sufrieron abuso, ni a sus familiares, ni se comprometen a tomar medidas de reparación, como atención psicosocial a las víctimas, a las que parecen ignorar.

Esta actitud es similar a la que la Iglesia Católica ha tenido en miles de caso de pederastia en todo el mundo. Recomiendo ver la serie “Examen de conciencia” en NETFLIX, que lo muestra con claridad. Si bien al actual papa Francisco, parece tener una postura de intolerancia ante estos casos, las órdenes religiosas y las jerarquías de la iglesia, siguen priorizando proteger a la institución y a sus miembros.

La buena noticia es que la Fiscalía General de la República, a pesar de no existir denuncia formal, ha iniciado investigación de oficio a partir de las evidencias que circulan en redes sociales. Este caso es un nuevo ejemplo de la importancia de fortalecer el carácter laico del Estado, para que no haya nadie por encima de la ley, ni instituciones religiosas que lo encubran y protejan.