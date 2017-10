Rectores urgen diálogo político en el país

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El rector de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) Andreu Oliva afirmó que “cada vez se hace más necesario” un diálogo político para buscarle solución a los principales problemas del país como la delincuencia y la crisis económica.

“Cada vez es más necesario y yo diría ineludible un diálogo político en El Salvador, en el que participen los partidos políticos que son los principales actores, pero también deben participar otros actores como son los empresarios y otros sectores de la sociedad civil que tienen un protagonismo en otras áreas”, señaló.

Oliva dijo ser un “convencido y ferviente defensor del diálogo político” y cree que se deben crear las condiciones para que este sea posible. “Para ello es necesario que tanto los partidos en la oposición como el partido en el gobierno pongan de su parte y que también otros actores contribuyan en lo que sea necesario”, señaló.

El rector de la Universidad Tecnológica Nelson Zárate también dijo que se necesita de la unión de la sociedad para que las cosas no se sigan deteriorando y que no es posible que en la Asamblea Legislativa la oposición paralice todos los créditos solo porque con ello va obtener réditos políticos aunque la sociedad salga afectada con esas decisiones.

“Si en cosas tan elementales como las pensiones no nos ponemos de acuerdo, cuando hay que hacer un préstamo un partido político dice que no y pide condiciones… pero eso no implica que el partido opositor detenga completamente todo porque eso lleva una crisis mayor al país, solo porque políticamente le va dar réditos”, criticó Zárate, durante el programa 8 en Punto transmitido recientemente.

El académico afirmó que por esas actitudes es que la ciudadanía cree que los partidos no están pensando en los problemas de la gente, sino que en sus intereses a corto plazo relacionados con las elecciones.

Al respecto, el padre Oliva señaló que la complejidad de problemas como la delincuencia y la crisis económica no puede ser resuelta por un solo partido o sector de la sociedad.

“Hemos visto que es imposible resolver los problemas que tiene El Salvador, que estos problemas se van agudizando cada vez más que ni ARENA cuando fue gobierno ni ahora el FMLN que está gobernando, tienen la capacidad por sí solos de resolverlos y de encontrar las soluciones, entonces ese diálogo político es necesario”, dijo el académico.

Para entrar a este diálogo, según Oliva, se requiere generosidad y pensar en el bien común y no pensar en intereses de particulares, pero además requiere de voluntad. “Muchas veces las posiciones, y aunque hablemos de que el país está muy polarizado, no son posiciones muy diferentes. Muchas veces se está defendiendo lo mismo con matices diferentes y lo que cuesta es aceptar que yo pienso igual que el otro en muchos aspectos”, afirmó.

Advirtió el rector de la UCA que si no se entra ya en un diálogo serio entre los actores políticos y la sociedad, algo que estuvo promoviendo con el patrocinio de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el mexicano Benito Andión, los problemas irán agudizándose aun más. “Muchos piensan que las condiciones van a cambiar después de las elecciones, pero la historia nos enseña que a lo largo de todas las elecciones del poder legislativo, que han habido desde el 1994 para acá, no cambia mucho el espectro político en la Asamblea Legislativa, ningún partido tiene la mayoría legislativa suficiente para imponerse entonces la necesidad de llegar a cuerdos políticos es urgente, es necesaria para que este país tenga un futuro viable”, recalcó.