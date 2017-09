RECORRIDO POÉTICO SOBRE LA LIBERACIÓN NACIONAL

por José Roberto Ramírez

… De niño siempre creí que en septiembre de 1821

el sol brilló por primera vez en éstas remotas tierras

(gracias a las intentonas de 1811

y más aún la de Pedro Pablo Castillo en 1814)

Antes de esta fecha creía que la vida misma

no tenía color

Que los cañales en flor de Alfredo Espino

eran tan tristes y grises

como los ojos triste de sus bueyes

Que el sol no era amarillo por las mañanas

y que las muchachas de ese tiempo no tenían apetecibles labios rojos

ni hermosos ojos negros

verdes amarillos o café

Ni que su piel morena o trigueña fueran tan hermosa

como rayos de luz desvaneciéndose

en las últimas horas de la tarde

Que todo era blanco y negro como las descoloradas estampas

que ilustraban aquellos viejos textos donde supe la historia

Aprendí que los únicos héroes y hombres valientes

que libertó a todo un pueblo

eran gentes

de buen corazón y solidarios ideales

a favor de los pobres de entonces

Y de niño los admiré como únicos y grandes héroes

porque sin ellos no existiéramos como nación

Y la historia oficial de ese momento

-impuesta por oscuros sectores- tuvo éxito en mí

porque nadie nunca refutaba la versión

Porque nunca nadie me dijo que lo que aprendía

era media verdad

y que para sosegar al pueblo la otra mitad se escondía

se ignoraba se negaba y se mataba si era necesario

por mantenerla como yo la aprendí

De niño hubiera dejado de creer

en esos súper héroes de fachada

tan sólo si alguien me hubiera contado

que algunos de ellos en 1823

-y me refiero a José Matías Delgado

Manuel José Arce y otros-

disponía regalar al naciente imperio yanky

nuestra recién parida soberanía

Habría dejado de creer si me hubieran explicado

que todo ese artificio de independencia

fue liberación para los pudientes de entonces

y no para los desposeídos de siempre…

De 1827 a 1833 volví a creer que

el sol brillaría por primera vez en éstas remotas tierras

gracias al espíritu bravío

de los primeros «nietos del jaguar»

-como aludió el poeta Pedro Geoffroy Rivas- a la estirpe valiente

que lucharía incansable por el pueblo…

Porque ellos son pueblo:

Anastasio Aquino y los nonualcos

Sectores indígenas de Zacatecoluca de Tejutla Chalatenango San Vicente

y otros que nadie menciona de Perulapía barrio San Jacinto y la Vega

pusieron a temblar y bailar en un pie

a los oligarcas criollos y al gobierno de Mariano Prado

… Pero tristemente el 24 de Julio de 1833

Anastasio Aquino es fusilado y su cabeza

-en una jaula de hierro- es exhibida

colgada a un poste hasta convertirse en calavera descamada

por hormigas y aves de rapiña

De ahí en adelante para el pueblo

se opacaron los cielos de esperanza

sobrecogidos por un invierno sin fin

Y parecía que el maná era exclusivo de oligarcas…

Oligarcas perversos desde el principio

que para 1865 -el 29 de agosto siendo preciso-

no vacilaron en fusilar al capitán general Gerardo Barrios

quien introduciendo el cultivo de cafeto

consolidó económicamente

una nueva oligarquía cafetalera

La misma receta aplicaron en 1913

a su propio presidente oligarca

ocasionándole la muerte en público

… me refiero al presidente Manuel Enrique Araujo

que hizo algunas reformas

dizque en beneficio del pueblo

y eso bastó para perder toda gracia

ante la misma calaña que lo hizo presidenciable

Pero muchos creyeron que a pesar de esto

y gracias a la pujante economía cafetalera

al fin

el sol brillaría por primera vez en éstas remotas tierras…

Pero no fue así el rico se hizo opulento

El pobre y el campesino paupérrimos

La explotación y el robo oligárquico

llegó a su máxima expresión

Los nietos del jaguar fueron despojados

…Entonces

para 1932 verdaderamente creí que

el sol brillaría por primera vez en éstas remotas tierras

Farabundo Martí el taita Feliciano Ama Francisco Sánchez

Mario Zapata Alfonso Luna

Y junto a ellos otros 30,000 se sublevaron lucharon…

Pero no se pudo llegar a nada

a pesar del susto que se llevó Martínez

y el imperio que miraba de reojo

Y más de 30,000 fueron asesinados y nadie dijo nada

Hubo denso silencio los pájaros enmudecieron

Nos robaron las vestimentas

el habla y el pueblo volvió a agachar la mirada

La esperanza que

el sol brillara por primera vez en éstas remotas tierras

casi desapareció de no ser

por el golpe de estado

que un grupo de militares comprometidos

y aquella inolvidable huelga histórica y popular

de abril de 1944

hiciera correr a Hernández Martínez del poder

Pero esta sensación duró poco…

Caímos en un abismo sin rumbo

con amargo sabor a intentos fallidos

Con el cadáver de una revolución sin nombre sin tiempo

Desmembrada irreconocible

Pero sí con hombres incansables y mujeres valientes

con sangre de jaguar inquietándoles los sueños

y ese mismo instinto de libertad

-me refiero al verdadero heredado de abuelos pipiles

y no el falso que mal parió esta pequeña patria-

fue con el que alzaron puño y voz…

Por ellos y desde ellos en 1970 se comprendió

que para que

el sol al fin brillara por primera vez en éstas remotas tierras

había que hacer la guerra costara lo que costara

Y retomaron la terquedad renovada con sueños nuevos

y antiguos evangelios cargados de floridas utopías

De 1980 a 1992 la estirpe del jaguar mejor organizada

se lanzó a una prolongada guerra

contra un sistema tenebroso y una oligarquía experta

e históricamente asesina…

Al final…

70,000 muertos Todos hermanos todos nuestros

todos pueblo

y un mandato imperial de aparente acción civilizada

que nos impuso paz Rediseñaron el sistema

le dieron una manita de gato quedando

como si no tuvimos historia

como si la sangre derramada no significó nada

como recién paridos otra vez

en otro triste y repetido parto

como plantados frente al camino ya recorrido….

Sin embargo

Muchos creyeron que

al fin el sol brillaría por éstas remotas tierras

y muy ilusos

deshojamos casi 20 años en pasmosa espera

mientras la oligarquía se reía y hacia festín

-como siempre- con lo poco que quedaba…

La guerra de aquí en adelante era diferente

la trinchera era otra

la estrategia era otra y la espera quizá

sólo un mecanismo de dinámica política y social

Pero el pueblo -o al menos la mayoría- creyó

que a partir del 2009

-cuando se ganaron las elecciones

en medio de las reglas del circo-sistema imperante

En medio del asombro odio y temor oligárquico-…

el sol brillaría por primera vez en éstas remotas tierras

Y de entonces a la fecha seguimos y seguimos

y seguimos esperando…

Algún día

otra generación

sin olvidar la sangre que abonó ésta tierra

sumando años y recordando muertos

sin ninguna vergüenza étnica ni engaño alguno

… Alguien del pueblo común y corriente

de la simiente legendaria del jaguar

nos cuente que se siente

-verdaderamente-

ver el sol brillar por vez primera…