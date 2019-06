Reconocen labor de Yamil Bukele en el IMDER

@DiarioCoLatino

Tras renunciar a la dirección del Instituto Municipal de Deportes de San Salvador (IMDER), Yamil Bukele recibió ayer un homenaje de la comuna capitalina por su labor en el instituto.

La alcaldía de San Salvador entregó una placa con la leyenda de “Ciudadano Honorable” a Yamil, quien fundó en el IMDER, bajo la gestión de Nayib Bukele en el 2015.

Yamil manifestó que le sorprendió el gesto de la comuna, que intentó convencerlo de seguir al frente del IMDER.

“Yo puse la renuncia el 31 de mayo y me pidieron que continuara, pero ya había tomado la decisión. No obstante, el alcalde San Salvador me llamó para decirme que en el Concejo se aprobó unánimemente entregarme algo y mi sorpresa fue que me dieron el reconocimiento de Ciudadano Honorable”, contó Yamil Bukele.

Yamil dijo, además, que dirigir el IMDER le ayudó a verificar que el deporte es una alternativa para el desarrollo social.

“Fue una gran experiencia de conocer los distritos y colonias de la capital. Además, me di cuenta que si se le apuesta al deporte como se debe, pues éste puede transformar al país”, expresó.

Pendiente nombramiento del INDES

En otro tema, Yamil Bukule, designado del área de deportes desde la campaña presidencial, dijo que el presidente Nayib será el encargado de revelar el nombre del nuevo presidente del INDES.

“El presidente Nayib mencionará quién sera el nuevo presidente del Instituto del Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), el cual está definido desde hace días al igual de los que conforman el gabinete. No obstante, el presidente es quien revelará el nombre de la persona”, manifestó.

Con respecto al retraso del nombramiento del titular del INDES, Yamil justificó que se debe a la cantidad de compromisos que ha tenido el Presidente de la República.

“El problema, creo yo, ha sido que al llegar el lunes llegaron todos los compromisos del estado y había que atenderlos. Además, el sábado se tenía planificado nombrar a los ministros; el domingo a los secretarios y comisionados, y así sucesivamente nombrar en bloque el gabinete de las instituciones”, detalló Bukele.