Recomiendan que reformas electorales surjan de un consenso social y político

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Como parte del diálogo social y académico sobre reformas electorales, se desarrolló el foro “Reforma electoral para el fortalecimiento de la democracia”, que pretende combinar la experiencia de expertos nacionales e internacionales, para conocer distintas visiones que permitan hacer un balance, a fin de que dichas reformas surjan de un consenso.

Ramón Villalta, director ejecutivo de Iniciativa Social para la Democracia (ISD), señaló que desde 2010 el sistema electoral ha tenido una serie de reformas, que han dado a los ciudadanos mayor poder de elegir y aumentado la representación política, sin embargo, estas se han logrado por la vía judicial y no por el consenso político y social.

A criterio de Villalta, la reforma ideal debe ser más integral, que surja como producto de un acuerdo político, social y académico, dado que la Asamblea no debe seguir haciendo reformas pensando en el siguiente evento electoral, o para “sacarse la piedra del zapato”, que aborde no el voto cruzado, sino el sistema de representación, los temas de suscripciones electorales y si estas se deben ampliar, discutir el modelo de papeleta y cómo convertir votos en escaños y otras formas de participación no partidarias.

El dominicano Javier Cabreja Polanco, experto en temas electorales, enfatizó que la persona en América Latina tienes apenas el 13 % de confianza en los partidos políticos, en el caso específico de El Salvador esa cifra es del 6 %, por lo cual es necesario una reforma electoral, dirigida a recuperar y ganar de nuevo esa confianza.

Según Cabreja, para una reforma electoral se deben tomar criterios como el buen diagnóstico de los problemas que se buscan resolver, perspectiva estratégica con visión de largo plazo, construcción de un amplio consenso, rol activo de los organismos electorales, determinar el momento propicio para las reformas políticas y electorales y partir de un análisis de derecho comparado.

Mientras tanto, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Miguel Ángel Cardoza, sostuvo que ya tienen un mecanismo de propuesta de reforma que inició con el seminario de evaluación de los comicios presidenciales 2019, que contempla las evaluaciones y recomendaciones, por lo que se presentará una propuesta a consideración de la Asamblea Legislativa.

“No tenemos un mecanismo o método para reformar los sistemas electorales, el último fue el de la firma de los Acuerdos de Paz, que se creó en COPAZ una subcomisión electoral, que revisó el sistema y aprobó un Código Electoral que prácticamente es el que está vigente. Debemos acordar un mecanismo único de reforma en el que participen todos los sectores, porque se corre el riesgo que la sociedad civil, dice una cosa y los diputados otra”, afirmó Cardoza. El funcionario manifestó que es necesario definir qué tipo de Tribunal se quiere en el país, es decir, un TSE integrado, o uno donde se separe las funciones administrativas de las jurisdiccionales.