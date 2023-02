Recomiendan estar pendientes del acoso a menores de edad por internet

Redacción Nacionales

@DiarioCoLatino

Con el avance y progreso de las redes sociales y las nuevas plataformas digitales, el grooming que es la persuasión de una persona adulta sobre un menor por medio de internet, se convirtió en una práctica cada vez más común. Debido a que es un fenómeno de gran envergadura es fundamental concienciar sobre la prevención, el asesoramiento y la denuncia como herramientas para frenarlo.

Benjamín Carpio, gerente de la Empresa de Seguridad Informática (ESET) en El Salvador, explica que por medio de perfiles falsos en las redes sociales, y hasta haciéndose pasar por un niño, niña o adolescente, el adulto que lleva a cabo el grooming, intenta llegar a la víctima a través de la seducción, la provocación y la amenaza para poder generar una relación de amistad y confianza y lograr su objetivo, abusar del menor.

En primer lugar, el adulto crea un perfil falso que lo muestre como un niño, niña o adolescente, una vez establecido el contacto con la víctima, comienza a generar una amistad o vínculo de confianza, para esto, recurre a la información que el menor tiene en su perfil y la utiliza a fin de generar una sensación de familiaridad.

Posteriormente, cuando hay una relación de confianza, el groomer comienza con el acoso y la extorsión, pidiéndole a su víctima fotos o videos de índole sexual. Si obtiene ese material, pueden suceder dos cosas: que el acosador desaparezca, o que pida más contenido, hasta lograr el encuentro cara a cara.

Cualquier usuario de Internet puede sufrir acoso sexual, pero si se tiene mayor conocimiento sobre este tema y cómo actuar, mayor es la seguridad, por ello, ESET recomienda utilizar perfiles privados en las redes sociales, no aceptar en una red social a personas que no se hayan visto físicamente y a las que no se conozcan bien. Si se tiene entre 200, 300 o 500 amigos, significa que se están aceptando a personas que realmente no son amigos ni familiares.

Otras de las recomendaciones es controlar y supervisar el acceso de los niños y adolescentes al Internet, concienciar a los menores sobre los peligros que existen en la red, mantener un diálogo entre padres e hijos para que éstos se sientan en un ambiente de confianza.

Asimismo, no proporcionar o hacer fácilmente accesible a extraños, imágenes o información personal que puedan ser utilizadas para otros fines; preservar la seguridad y confidencialidad de usuarios y contraseñas, así como la de los propios dispositivos.

ESET impulsa una iniciativa llamada Digipadres, un portal que tiene como objetivo acompañar tanto a padres como docentes en el cuidado de los niños en Internet. A través de los materiales compartidos se busca generar conciencia sobre los riesgos y amenazas del mundo digital, asumiendo un compromiso con la educación sobre Seguridad de la Información.