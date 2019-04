Quijano confirma que hijo de juez detenido por nexos con pandillas labora en la Asamblea Legislativa

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Norman Quijano, presidente de la Asamblea Legislativa, confirmó que Luis Duarte, hijo del juez de Talnique, arrestado por nexos con pandilla 18 y quien al momento de su captura utilizaba un vehículo propiedad de la Corte Suprema de Justicia, labora como ordenanza en ese órgano de Estado.

“Efectivamente, yo hice alguna indagación con recursos humanos y si el estuviera detenido nos tocaría suspenderlo inmediatamente, no despedirlo pero la ley me faculta a suspenderle de

su labor y honorarios, mientras no se esclarezca su situación legal”, dijo el presidente del congreso salvadoreño.

De acuerdo con documentos oficiales, Luis Alejandro tiene una plaza de Ordenanza III y su lugar de trabajo es el Centro Cultural Legislativo (CCCL), conocido también como Casa Dueñas. Según fuentes de la Asamblea Legislativa, el joven de 26 años es parte de la cuota que GANA tiene en

la Asamblea Legislativa.

Quijano, afirmó que Duarte fue dejado en libertad por un juez de Mejicanos y el día de ayer se presentó a trabajar al CCCL y expuso que no puede ser suspendido de sus labores, debido al beneficio de presunción de inocencia. Además reiteró que no ingresó como empleado durante su administración.

Fuentes policiales informaron que Duarte fue arrestado en otras ocasiones, por distintos delitos y posee antecedentes delictivos como agrupaciones ilícitas, apropiación o retención indebida de vehículo automotor, amenazas con agravación especial y lesiones.

Durante el operativo que resultó en la captura del empleado legislativo, también se retuvo a tres supuestos pandilleros, uno de ellos con tatuajes alusivos a la pandilla 18, además se incautaron mil 917 dólares, que fueron hallados en la residencia de Duarte, que según

las autoridades pueden ser producto de extorsiones.

Este es el tercer empleado legislativo acusado de un crimen por las autoridades policiales, luego de que el mes pasado Óscar Delgado y su hermano Samuel Delgado, empleados del PCN en la Asamblea Legislativa, fueron responsabilizados del asesinato de Ramón Kury, dirigente de ese

partido político.