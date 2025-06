“Quiero un juicio público” “No me van a callar”, gritó Ruth López en los tribunales

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Detención provisional con instrucción formal declaró el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador la tarde de este miércoles contra la defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito. “Quiero un juicio público”, “No me van a callar”, gritó López mientras eran conducida a los tribunales de forma apresurada por la seguridad.

La abogada permanecerá en prisión los próximos seis meses y el caso estará bajo reserva total, mientras ella imploraba un juicio público, así lo decidió el Juzgado Décimo Segundo de Paz.

Uno de los abogados defensores de Ruth López, Pedro Cruz, dijo previo al desarrollo de la audiencia que la Fiscalía General de la República pidió la reserva total del caso «por miedo”.

«¿A qué le temen?, ¿A haber hecho una acusación infundada? ¿A haber hecho un requerimiento infundado? ¿Le temen a lo que la imputada ha venido trabajando y diciendo en su quehacer profesional?, ¿Le temen a la defensa? por la superioridad evidente en materia técnica, ética y jurídica para estos casos», comentó Pedro Cruz, abogado de López en declaraciones a los medios de comunicación.

A juicio del defensor, este tipo de casos no debería de tener reserva y es “difícil esperar en un contexto adverso”.

Ruth López fue detenida el domingo 18 de mayo. Su captura se debió, según informó la Fiscalía en su cuenta oficial de X, por supuesto delito de peculado de cuando fue asesora en el Tribunal Supremo Electoral (TSE), con Eugenio Chicas, actualmente procesado; pero se conoció que la FGR cambió el delito por supuesto enriquecimiento ilícito.

Diversos sectores de la sociedad salvadoreña han considerado que este caso se debe por ser defensora de derechos humanos y denunciar la corrupción en el Gobierno de Nayib Bukele.

“Nosotros haremos nuestro trabajo, tenemos argumentos muy sólidos, tenemos evidencias, tenemos los arraigos y esperemos que se dé un juicio o una audiencia basada eminentemente en la ley. Hemos hablado con ella y esperamos hablar más detenidamente antes de comenzar la audiencia para preparar un par de temas y argumentos”, comentó Pedro Cruz.

La prensa le preguntó al abogado defensor como la situación de López; “bueno, está presa y lo que eso implica: dolor familiar, estrés, problemas de salud psicológico, pero está fuerte, está convencida que no ha cometido ningún delito, ya nos ha expresado con toda libertad y sinceridad, que sabe que es inocente”. El abogado remarcó que se trata de un requerimiento sin fundamento.

Medios nacionales y agencias de noticias internacionales también se hicieron presentes en el Centro Judicial Isidro Menéndez de San Salvador a la espera de que Ruth López compareciera ante el Juzgado 12º de Paz, ya que se había informado que llegaría a la audiencia.

A las 12 del mediodía, la abogada y defensora de derechos humanos fue llevada por agentes de la Policía Nacional Civil, esposada y vestida de blanco. La defensora de derechos humanos, al llegar al juzgado aseguró que la policía quería que se quitara el short y camiseta blanca, que normalmente usan los reos, y se pusiera un traje, para llevarla a la audiencia inicial. Ella se resistió y por eso la llevaron 2 horas después de la hora fijada.

Aquí surge el cuestionamiento del porqué la Policía quería que Ruth López se cambiara de ropa y no presentarla a los tribunales de blanco, como llevan a los demás reos del sistema.

A su llegada, Ruth gritó “no me va a callar”, “un juicio público quiero”, “que me concedan un juicio público, la gente merece saber”, mientras sostenía una biblia en sus manos esposadas.

El Artículo 12 de la Constitución de la República establece que “toda persona a quien se impute un delito se presumirá inocente mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en juicio público, en el que se le aseguren todas las garantías necesarias para su defensa”.

Ruth López gritó, frente a los medios de comunicación que dieron cobertura, varios mensajes: “el que nada debe, nada teme”, “No me traían porque no me cambiaba de ropa, quería que viniera con traje”, “He estado en el panelito” y segundos antes de entrar al Juzgado gritó “Dios y la verdad está conmigo”.

Este miércoles se confirmó, por parte de la FGR, que la abogada ahora es señalada de enriquecimiento ilícito y no de peculado como se informó desde su captura.

Un grupo de ciudadanos se concentraron en las afueras del centro judicial Isidro Menéndez en San Salvador para mostrar apoyo a la defensora de derechos humanos, quienes gritaron “libertad” cuando López fue retirada de las instalaciones.

El Juzgado Décimo Segundo de Paz ordenó la detención provisional con instrucción formal; es decir, la defensora de los derechos humanos estará detenida y en vías de investigación por lo menos 6 meses. Pedro Cruz, abogado defensor de Ruth López calificó la decisión judicial como “una aberración jurídica”.

López finalizó su intervención ante los medios de comunicación afirmando que «en El Salvador no hay ninguna institución pública que garantice los derechos de los salvadoreños. Soy inocente».

«Soy una presa política, las acusaciones son por mi denuncia contra la corrupción en este Gobierno (de Nayib Bukele). Soy inocente y voy a demostrarlo», finalizó mientras fue trasladada por la fuerza por parte de agentes de seguridad.

Elementos de seguridad obstaculizaron a la prensa nacional e internacional documentar la salida de López del recinto judicial.

