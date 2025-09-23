CIDH otorga medidas cautelares a Ruth Eleonora López

Compartir

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó este 22 de septiembre de 2025 medidas cautelares a favor de la abogada y defensora de derechos humanos, Ruth Eleonora López, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, debido a que sus derechos: a la vida, integridad personal y salud, enfrentan un riesgo de daño irreparable en El Salvador.

La CIDH solicitó al Estado salvadoreño adoptar las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida, integridad personal y salud de López; así como asegurar que las condiciones de detención sean conforme a los estándares internacionales, en particular, que inmediatamente cese la situación de incomunicación prolongada y garantice el contacto regular y acceso con sus familiares, abogados y representantes como medio para salvaguardar sus derechos.

“Considerando la excepcionalidad de la prisión preventiva, y la situación de riesgo a la vida, integridad personal y salud valorada en la presente resolución, se proceda con revisar la continuidad de la prisión preventiva a la luz de los estándares aplicables, incluyendo la posibilidad de otras medidas alternativas a la detención preventiva”, señaló.

La CIDH pidió al gobierno un informe sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los presuntos hechos que dieron lugar a la presente resolución, incluyendo su relación con su actividad como defensora de derechos humanos, y así evitar su repetición.

López era jefa de la Unidad de Justicia y Anticorrupción de la Fundación Cristosal, fue capturada el pasado 18 de mayo de 2025, desde su ingreso el 4 de julio de 2025 al Centro Penitenciario para Mujeres, Granja de Izalco, se encuentra incomunicada, sin contacto con sus familiares ni representantes legales, por lo cual, no se tendría certeza sobre su situación actual ni su condición de salud considerando sus padecimientos crónicos.

El Estado informó que la abogada recibiría paquetes de higiene personal, alimentos proporcionados por sus familiares y estaría integrada a actividades y programas generales dentro del centro penitenciario.

También señaló que habría adoptado medidas para garantizar el derecho a la salud de la beneficiaria, incluyendo su traslado a un centro penitenciario con condiciones apropiadas y todos los cuidados de su salud.

El Estado reiteró que, a la fecha, no se habría presentado evidencia de que no esté recibiendo la atención médica adecuada para su condición o que el sistema sea incapaz de proveerla de manera oportuna.

“Al momento de analizar la solicitud, la Comisión tomó en cuenta los hechos alegados a la luz del contexto, y valoró las gestiones del Estado en el presente asunto, no obstante, observó que la beneficiaria, como defensora de derechos humanos, ha impulsado acciones y denuncias sobre temas de alto interés público y fue objeto de eventos de seguimiento y vigilancia”, reiteró la CIDH.

López es considerada “presa política”

Hay que destacar que López forma parte de un grupo de por lo menos 60 personas que han sido detenidas en El Salvador por ser críticos al gobierno de Nayib Bukele.

A principios del mes de septiembre diferentes organizaciones de la sociedad civil defensoras de derechos humanos, entre otros denunciaron las capturas de un aproximado de 60 personas que consideran presas y presos políticos y que, según ellos, fueron capturados por “pensar diferente” y por “denunciar barbaridades del actual gobierno”.

Ruth López, quien ya lleva más de 100 días detenida, es una , luego están el abogado Enrique Anaya, capturado en junio; Alejandro Henríquez, abogado, y el pastor José Ángel Pérez, capturados a mediados de mayo.

Se suman a los anteriores Fidel Zavala, capturado en febrero, así como los excombatientes y veteranos de guerra capturados en 2024.

A la lista se agregan los abogados Rudy Joya e Ivania Cruz, exiliados en España, entre otros.

“Estas personas que están detenidas en varios centros penitenciarios no se les está garantizando las condiciones de saneamiento, alimentación y medicación”, habría dicho Morena Murillo, del Foro Nacional de la Salud.

Murillo señaló que la captura de López fue por ser luchadora, velar por los derechos humanos de muchos grupos vulnerables en el país.

