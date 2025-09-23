Venezolanos marcharon en apoyo a Maduro y defensa de la soberanía

Artículos relacionados Asamblea Nacional de Venezuela convoca gran marcha hacia Miraflores

Compartir

Caracas/Prensa Latina

Miles de mujeres y hombres de diferentes sectores de Venezuela marcharon este martes por calles y avenidas de Caracas para expresar su irrestricto apoyo al presidente constitucional Nicolás Maduro, y por la paz y la soberanía.

En perfecta fusión popular, militar y policial, el pueblo y militares, con sus armas en la mano, salieron en marcha compacta desde la Plaza Venezuela y hasta llegar a la avenida Bolívar, donde en multitudinaria concentración rechazaron las amenazas de agresión de Estados Unidos.

Al intervenir en el acto, el ministro para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino, manifestó que, ante las agresiones permanentes, el asedio, persecución económica, política y diplomática contra el gobierno revolucionario “hemos sido convocados todos a la unión nacional”.

Declaró que ante la máxima presión por allá (en referencia a Estados Unidos), “máxima preparación por aquí”, la cual pasa por la unidad de todo el pueblo de Venezuela, para cuando el momento indicado llegue “pasar a defender esta patria centímetro a centímetro, la dignidad y el honor nacional”, afirmó.

Padrino destacó la gran estrategia de unidad construida en los últimos años bajo el mandato del Comandante en Jefe y presidente Nicolás Maduro y aseguró “no hay quien pueda con la unidad” y citó a Simón Bolívar cuando dijo: “unidad, unidad, unidad es nuestra divisa”.

En referencia al discurso del presidente Donald Trump en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas, el alto mando castrense comentó que hoy vemos como se burlan de la ONU y se minimiza la razón de ser de ese organismo como matriz para mantener la paz en el mundo.

“Es el hegemonismo quien sabotea, hace la guerra que mata niños en Gaza y tira bombas en el Medio Oriente, y no quiere la paz en el mundo”, afirmó, y subrayó que por eso “nos estamos preparando con las armas para defender la paz”.

Elogió, asimismo, que la mujer venezolana ha dado demostraciones de ponerse al frente de los procesos revolucionarios en el país y, en esta coyuntura, salieron como vanguardia con el fusil en sus manos para defender la integridad territorial de Venezuela.

En ese sentido, reconoció a cinco mujeres milicianas del estado de Sucre (noreste) que fueron condecoradas por indicaciones del presidente Maduro.

El vicepresidente de Movilización y Eventos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Nahúm Fernández, declaró a la prensa local que hoy están asumiendo una gran batalla por la paz, la independencia y soberanía nacional.

“Nos sentimos hijos de Simón Bolívar y Ezequiel Zamora, estamos dispuestos a empuñar el fusil y a asumir la defensa integral de la nación”, reafirmó el dirigente del PSUV.

La Almiranta en Jefa y alcaldesa de Caracas, Carmen Meléndez, ponderó el valor de la mujer venezolana y reafirmó que la capital está dispuesta a todo, “resistiremos y obtendremos la victoria por una Venezuela libre, independiente y sagrada”, enfatizó.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...