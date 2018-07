¿Quién se ganará la Corona?

Steven Rosales

San Ignacio ubicado en Chalatenango, celebrará la elección de su próxima reina este sábado 21 de julio desde las 6:00 de la tarde hasta las 9:00 de la noche. El lunes 30 se realizará la coronación de la reina de las fiestas patronales de San Ignacio, iniciando el 23 y finalizando el 31 de julio, las fiestas son en honor a San Ignacio.

A continuación te presentamos a las 7 señoritas participantes que están intentando llevarse la corona a su casa: Anamariz Mena, Andrea Reyes, Andie García, Beatriz Guillén, Francisca Romero, Nolvi Chávez y Sulma Ramírez.

“A sido una experiencia muy bonita, he formado amistades y he aprendido mucho. La preparación a sido muy fuerte porque he aprendido a caminar en pasarela entre otras cosas” dijo Anamariz Mena. Angie Garcia nos comentaba que habia desarrollado más su creatividad a la hora de las fotografias “Aunque estemos cansadas siempre tenemos que sonreír, además gana la más inteligente no la más bonita”. “Estoy orgullosa porque estoy aprendiendo, he conocido muchas amistades” finalizó Araceli chávez.

La programación para los días festivos tienen muchas actividades para los jóvenes, adulto mayor y para toda la familia, San Igancio te espera en sus fiestas patronales y en la elección de su reina.

