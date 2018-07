Dua Lipa la estrella del pop

Steven Rosales

@SRosales_H

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995 en Londres, es la primera hija de Dukagjin Lipa y Anesa. Heredó el gusto musical por su padre quien fue vocalista de la famosa banda de rock Kosovar Oda, Lipa se crió en un ambiente inclinado a la música, en sus inicios las mayores inspiraciones fueron las cantantes Nelly Furtado y Pink.

Es una cantante británica y compositora. Su sencillo “Be The One”, lanzó su carrera internacionalmente en el año 2015, ingresando a las listas de las canciones más exitosas en los países como Europa y Australia.

La artista ha sabido crear su propio estilo y sello en las canciones, haciendo que muchos las canten hasta quedarse sin voz, logrando así también que se conviertan en himnos mundiales

En el 2017 con su disco homónimo y su hit “New Rules”, fue número 1 en varias listas y rompió varios récords, pero no es la única canción de la británica, de hecho su primer álbum contiene canciones que vale la pena escuchar y es considerado por muchos como uno de los mejores discos del año.

Lipa cuenta con 5 discos llamados: Live Acoustic, Live Acoustic EP, Dua Lipa, The Only EP, en ellos se encuentra canciones como: New Rules, One Kiss, IDGAF, Be The One entre muchos otros para escuchar, y estamos más que seguros que se convertirán en tus favoritas.

En su trayectoria musical ha estado nominada 18 veces a: ASCAP Awards, Brit Awards, BBC Radio 1´s Teen Awards, BBC Sound of…, European Border Breakers Awards, MTV Europe Music Awards, NME Awards, Vevo Certified, ganando 11 premios como: 100 millones de views, mejor artista nuevo, artista emergente, public choice award y como mejor single.

Puedes seguir a Dua Lipa en sus redes sociales, en Facebook: Dua Lipa, Instagram: Dua Lipa, en You Tube: Dua Lipa y en Twitter: @DuaLipa.