¿Qué razón habría detrás de la permanencia de Musk en la Administración Trump?

Otros son de la opinión que el presidente de EEUU cede voluntariamente la atención a Musk, como cuando lo invita a hablar en el Despacho Oval o a los jardines de la Casa Blanca para que el mandatario anuncie que compró un vehículo Tesla porque le sirve como «cortafuegos» que absorbe las críticas a su Administración.

«A Trump le encanta [tenerlo a Musk] porque todos atacan a Elon y no a Trump (…) Trump sigue acaparando titulares, pero no recibe críticas”, dijo una fuente cercana citada por The Times.