¿Qué hacer hoy por la noche?

Este día te traemos dos opciones para que disfrutes con tus seres queridos, puedes disfrutar una velada con buena música a cargo de Carlos Ruano en un homenaje a Ricardo Arjona o una noche de comedia con excelentes talentos salvadoreños denominado “Back to school”.

No te pierdas este gran especial dedicado al cantautor guatemalteco más importante de todos los tiempos Ricardo Arjona, en la voz de Carlos Ruano, acompañado de Tutti Melara y la agrupación Quinto Elemento.

Ricardo Arjona es un cantautor, compositor, arreglista, músico y productor musical guatemalteco. Su música varía desde baladas a pop latino, rock, pop rock, música cubana, y más recientemente incluye actuaciones a capella y una mezcla de música tejana y norteña, música afroamericana y latina. Se estima que ha vendido más de 30 millones de copias de discos a lo largo de su carrera y es considerado uno de los artistas más exitosos de Iberoamérica.

Carlos Ruano será el encargado de interpretar éxitos como “Mujeres”, “Cuando”, “Historias de un Taxi”, “Cavernícolas”, “El Amor”, “El Problema” y muchas más que son parte de la amplia carrera del guatemalteco.

Ruano reconocido músico salvadoreño, estará acompañado de la banda Quinto Elemento, integrada por jóvenes amantes de la música, sumado a Tutti Melara una de las mejores voces jóvenes que acompañará en coros.

El concierto se llevará a cabo este viernes 24 de enero, Hotel Holiday Inn, 8:30 p.m., entradas $10 a la venta en TodoTicket y el día del evento. Este es un evento bajo la producción de Promusica.

La comedia se hace presente una vez más a cargo del colectivo de Stand Up, Ovejas Negras con Cristian Megu, Bryan Lestrange y Gabi Rivera, que vienen recargados este 2020 con el show “Back To School” (Ya ninguno va al colegio), donde tendremos una vista a esa época que no volverá, el regreso a clases, los compañeros, los nuevos, el bravucón, los populares, los nerd, los castigos, las tareas la entrega de notas y muchas cosas más que nos harán recordar y sobretodo reír con cada una de las participaciones de estos tres jóvenes comediantes salvadoreños.

La comedia en vivo (stand-up comedy) es un estilo de comedia donde el intérprete se dirige directamente a una audiencia en vivo, se ha popularizado en El Salvador con muy buenos representantes y en esta ocasión no será la excepción.

El show de Stand Up Comedy a cargo de Cristian Megu, Bryan Lestrange y Gabi Rivera presentando “Back To School”, se llevará a cabo este próximo viernes 24 de enero, en Hotel Crowne Plaza, 8:30 p.m., entrada $10 a la venta en una producción de Promusica.