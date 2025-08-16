Página de inicio » Mundo » Putin califica de «franca y sustanciosa» la reunión con Trump en Alaska

16 agosto, 2025

Putin califica de «franca y sustanciosa» la reunión con Trump en Alaska

Sputnik

La eliminación de las causas fundamentales de la crisis ucraniana «debe ser la base para su resolución», declaró el presidente ruso, Vladímir Putin, en una reunión en el Kremlin tras la histórica cumbre con su par estadounidense, Donald Trump, en Alaska. En sus palabras, la parte rusa tuvo la oportunidad de exponer «con calma y detalle» su postura.

«La conversación [con Trump] fue muy franca, sustanciosa y, en mi opinión, nos acerca a las decisiones necesarias», apuntó.

Durante las negociaciones con el mandatario estadounidense, las dos partes discutieron prácticamente todos los ámbitos de cooperación, añadió.

«Hace mucho tiempo que no manteníamos negociaciones directas de este tipo a tal nivel. Repito una vez más que tuvimos la oportunidad de exponer nuestra postura con calma y detalle«, declaró.

Putin reiteró que Rusia, al igual que Estados Unidos, aboga por el cese inmediato de las hostilidades en Ucrania.

«Por supuesto, respetamos la postura de la Administración estadounidense, que considera necesario poner fin a las hostilidades lo antes posible. Nosotros también lo deseamos, queremos resolver todas las cuestiones por medios pacíficos», aseguró el mandatario ruso.

La reunión entre Putin y Trump se llevó a cabo en Anchorage, Alaska. Las conversaciones se celebraron en un formato reducido y duraron dos horas y 45 minutos. Posteriormente, dieron una conferencia de prensa conjunta.

