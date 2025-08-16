Washington, D.C. celebra el Día de San Romero con mensaje de esperanza y unidad

Redacción Nacionales

@DiaroCoLatino

Washington, D.C. Ni la lluvia ni la presencia de tropas en la ciudad lograron detener el espíritu de solidaridad y resistencia que se vivió este fin de semana en la capital de Estados Unidos. Más de un centenar de personas se congregaron frente a la histórica Iglesia del Sagrado Corazón, en la calle 16 del tradicional barrio latino, para conmemorar el Día de San Romero.

La jornada, organizada por el Comité del Día de San Romero, tuvo como punto central la presentación oficial de la Resolución CER26-0070, aprobada recientemente por la alcaldía, que reconoce el 2025 como el Año del Día de San Romero.

La celebración reunió a iglesias de diferentes confesiones en un evento ecuménico marcado por la emoción, la fe y la defensa de los valores de justicia social que inspiraron a Monseñor Óscar Arnulfo Romero.

En el acto, el Comité también anunció el inicio de una campaña ciudadana para impulsar la creación de una plaza dedicada a San Romero en Washington, D.C.. La iniciativa busca ofrecer un espacio de memoria histórica sobre las contribuciones de la comunidad latina y convertirse en punto de encuentro para actividades culturales y cívicas abiertas a toda la población del distrito.

“En tiempos de miedo y desesperanza, resuenan las palabras y el ejemplo de Romero, que nos llaman a no ceder al temor y a caminar con valentía”, señalaron representantes del Comité durante la ceremonia.

El evento, cargado de música, reflexiones y muestras de unidad, reafirmó el legado de San Romero como un faro de esperanza para las comunidades migrantes y para todos aquellos que luchan por la justicia y la dignidad humana.

