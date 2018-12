PSD pide a magistrados revisar diputación de Leonardo Bonilla

Yanuario Gómez

@DiarioCoLatino

Representantes del Partido Social Demócrata acudieron a la Corte Suprema de Justicia para reiterar la petición hecha en junio pasado ante la Sala de lo Constitucional de que se revise la diputación por San Salvador de Leonardo Bonilla, actual legislador no partidario.

Los demandantes consideran que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) cometió una “aberración jurídica” al sumar los votos de los candidatos no partidarios como si estos conformaran un partido o coalición.

“Estamos pidiendo a la Sala que tome la medida cautelar de cancelar ese acto de entrega de credenciales en San Salvador o declararlo provisional hasta que se haga el conteo de votos como demanda la ley, que es candidatos no partidarios de forma individual no como coalición o partido”, dijo Jorge Mario Meléndez, ex candidato a diputado del PSD.

Meléndez consideró que las candidaturas no partidarias son una rama de “un árbol podrido” ya que a su juicio el artículo 185 del Código Electoral es claro en decir que la única forma de participación política es a través de los partidos.

El demandante además consideró que el TSE cometió un error al no modificar ley secundaria y establecer un proceso para que los candidatos no partidarios se coaligaran o conformaran un partido político.

“Por lo anterior creo que la Sala debe ampararnos y corregir este actuar arbitrario del TSE”, consideró Meléndez.

Al respecto, Leonardo Bonilla consideró que la Sala de lo Constitucional debe emitir una resolución apegada a derecho y al tenor de la constitución y que si su elección como no partidario es inconstitucional él acataría dicha resolución de los magistrados.

“Ya había una resolución de la Sala que establecía la forma de conteo para los no partidarios, si bien en elecciones anteriores no existía la posibilidad de que se contaran por planillas los votos de los candidatos no partidarios, una resolución ordenó que se equipararan las condiciones de los partidos a las de los candidatos no partidarios”, explicó Bonilla.